“Agrosfera” arriva ad Albenga: la mostra fotografica a Palazzo Oddo che racconta le storie della filiera agroalimentare

L’Associazione Culturale Circolo Fotografico San Giorgio BFI ILFIAP partecipa al nuovo Progetto Fotografico Collettivo Nazionale promosso da FIAF ETS – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, “AGROSFERA. Storie di tradizione e innovazione”, dedicato alle storie delle donne e degli uomini che ogni giorno lavorano nella filiera agroalimentare italiana: dalla terra al mare, dai boschi ai luoghi della trasformazione, fino a ciò che arriva sulle nostre tavole.

La mostra locale sarà visitabile dal 12 settembre ore 17.30 (Inaugurazione) al 27 settembre secondo orari indicati nella locandina presso pal. Oddo- Sale espositive del 3° Piano, via Roma, Albenga.

L’esposizione si inserisce nella grande rete di mostre locali di AGROSFERA, un percorso diffuso che porta il progetto nazionale nei territori e nelle comunità. Attraverso lo sguardo dei fotografi coinvolti, le immagini raccontano soprattutto le persone: chi coltiva, raccoglie, alleva, pesca, trasforma, conserva e tramanda competenze spesso poco visibili, ma essenziali per comprendere il valore umano, sociale e culturale dell’agroalimentare italiano.

AGROSFERA nasce da una domanda semplice: chi sono le persone, i gesti, i luoghi e le competenze che stanno dietro ciò che ogni giorno arriva sulle nostre tavole?

Il progetto osserva il comparto agroalimentare nella sua accezione più ampia: non soltanto agricoltura, ma anche allevamento, pesca, silvicoltura, trasformazione, conservazione, distribuzione, vendita, ristorazione, ricerca, formazione, educazione alimentare e consumo. Un sistema complesso, che occupa un posto centrale nella vita quotidiana e nell’identità italiana.

Attraverso volti, gesti, ambienti di lavoro e paesaggi produttivi, AGROSFERA costruisce un grande racconto corale dell’Italia agroalimentare. Lo sguardo dei fotografi non si ferma al prodotto finale, ma entra nella filiera viva che lo rende possibile, restituendo la fatica, la conoscenza, la responsabilità, il legame con il territorio e la capacità di affrontare il cambiamento.

Tradizione e innovazione non emergono come dimensioni contrapposte, ma come forze che spesso convivono e si rafforzano: i gesti artigianali e le produzioni locali dialogano con la ricerca, le tecnologie digitali, la sostenibilità e nuovi modelli di produzione e consumo.

A livello nazionale, AGROSFERA ha coinvolto 1.064 fotografi iscritti, raccolto 18.346 immagini e selezionato 339 autori, rappresentativi di 19 Regioni italiane. Alla mostra nazionale si affiancano 99 mostre locali, organizzate tra settembre e novembre da autrici, autori, circoli e gruppi fotografici in tutta Italia.

Nel loro insieme, le 100 esposizioni formano una mappa diffusa del territorio nazionale, capace di restituire la varietà delle realtà locali e di raccontare dall’interno la complessità della filiera agroalimentare attraverso le persone che la animano.

“Ci sono storie che appartengono a una famiglia, altre a una comunità. E poi ci sono storie che appartengono a un Paese. AGROSFERA nasce per raccontare queste storie”, dichiara Roberto Puato, Presidente della FIAF. “Il nostro obiettivo non era semplicemente documentare un settore economico, ma raccontare le donne e gli uomini che hanno scelto di dedicare la propria vita alla terra, al mare, ai boschi e alla trasformazione dei prodotti. La risposta dei fotografi è stata straordinaria: ogni autore ha contribuito con il proprio linguaggio e la propria sensibilità a costruire un racconto nazionale capace di conservare memoria e aiutarci a comprendere il presente”.

Afferma il Sindaco Riccardo Tomatis: “È con piacere che Albenga ospita una delle mostre locali del progetto nazionale “AGROSFERA. Storie di tradizione e innovazione”, promosso dalla FIAF e a cui partecipa il Circolo Fotografico San Giorgio BFI ILFIAP. Si tratta di un progetto particolarmente significativo per una città come la nostra, dove l’agricoltura rappresenta da sempre una parte importante dell’identità e dell’economia del territorio. Raccontare attraverso la fotografia chi lavora ogni giorno nella filiera agroalimentare significa raccontare anche una parte della nostra comunità, fatta di competenze, sacrificio, tradizioni e capacità di innovarsi. La fotografia ha una capacità particolare: quella di fermare nel tempo gesti, volti e momenti della vita quotidiana che spesso rischiamo di dare per scontati. Dietro un prodotto che arriva sulle nostre tavole ci sono persone, storie, lavoro e conoscenze che meritano di essere conosciuti e valorizzati. Per questo ringrazio il Circolo Fotografico San Giorgio per aver portato ad Albenga questo importante progetto e tutti i fotografi che, attraverso i loro scatti, contribuiscono a costruire questo grande racconto collettivo dell’Italia agroalimentare. Invito cittadini e visitatori a visitare la mostra a Palazzo Oddo, perché sarà un’occasione per guardare con occhi diversi un mondo che ci è vicino, che appartiene profondamente alla nostra storia e che continua a rappresentare una risorsa fondamentale per il futuro del nostro territorio”.

INFORMAZIONI SULLA MOSTRA LOCALE

Titolo mostra: AGROSFERA. Storie di tradizione e innovazione

Date: 12/09/2026 – 27/09/2026

Inaugurazione: 12 settembre, ore 17.30

Dove: Pal. Oddo, 3° Piano, via Roma- Albenga.

Organizzazione: Associazione Culturale Circolo Fotografico S. Giorgio

Autori in mostra: 17 fotografi del Circolo Fotografico S. Giorgio - Benemerito della Fotografia Italiana e rappresentante locale della FIAP internazionale.

Orari:

Sabato 12 settembre, ore 17.30 INAUGURAZIONE;

Domenica 13, 20, 27 settembre, ore 15.30-18.30 Apertura Esposizione;

Venerdì 18, 25 settembre, ore 16.30-18.30 Apertura Esposizione;

Sabato 19, 26 settembre, ore 15.30-18.30 Apertura Esposizione.

Ingresso: ingresso libero e gratuito.

Informazioni: www.cfsangiorgio.it

FIAF ETS

Fondata nel 1948 a Torino, la FIAF ETS – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche è un’associazione senza fini di lucro che promuove e sostiene la cultura fotografica e il suo valore sociale su tutto il territorio nazionale. Con oltre 5.000 associati e circa 500 circoli affiliati, realizza attività formative, editoriali, espositive e di ricerca, offre servizi alle associazioni e accompagna la crescita culturale dei singoli autori. Attraverso i Progetti Fotografici Collettivi Nazionali mette in relazione una pluralità di sguardi per documentare e interpretare i cambiamenti della società italiana.

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