Savona celebra la Madonna del Monte ricordando don Frumento

In occasione della festa della Natività della Beata Vergine Maria martedì 8 settembre la Confraternita di Sant’Ambrogio in Legino e la Parrocchia Santo Spirito e Immacolata Concezionale in Zinola propongono la funzione religiosa al Santuario Madonna del Monte.

Si comincerà con la processione dalle ore 20:30 dalla località Buggi (capolinea dei bus dal cavalcavia sopra l'autostrada) e la recita del rosario a cura della confraternita. Il cammino in salita e il silenzio della zona aiuteranno nella meditazione dei Misteri. La Polizia Locale garantirà l'interruzione del traffico veicolare per permettere la migliore preghiera, con la collaborazione del Gruppo AIB Protezione Civile.

La messa nel santuario sarà celebrata dai sacerdoti della parrocchia di Zinola. Un ricordo particolare sarà dedicato a don Giancarlo Frumento, sulla recente scomparsa del quale si è parlato nell'articolo "Il ricordo e l’affetto della diocesi per don Giancarlo Frumento" del blog diocesano il Nuovo Letimbro. Per tanti anni parroco di Zinola, il sacerdote ha donato alla chiesa della Madonna del Monte due icone ortodosse provenienti dalla Bielorussia e ora esposte alla visione dei fedeli. Una rappresenta la Pentecoste, l'altra i santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria.

Da pochi giorni la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria ha autorizzato, così come i competenti uffici comunali, l’impegnativo lavoro di rinforzo della cappella laterale destra, che da alcuni anni si sta lentamente staccando dal muro della chiesa, rischiando di cadere. Anche per questo lavoro la confraternita dovrà far fronte ad una considerevole spesa.