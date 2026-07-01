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Cronaca | 01 luglio 2026, 19:55

Un fulmine colpisce due palme, fiamme domate dai Vigili del fuoco in Viale Che Guevara ad Albenga

Il maltempo si è abbattuto in particolare sull'estremo ponente della nostra provincia, creando disagi anche alla circolazione in autostrada con un tamponamento senza feriti gravi

Un fulmine colpisce due palme, fiamme domate dai Vigili del fuoco in Viale Che Guevara ad Albenga

Si è fatto sentire in particolare sull'estremo ponente della nostra provincia il maltempo che era annunciato nel tardo pomeriggio odierno.

A causa dei fulmini del temporale sviluppatosi nell'albenganese, momenti di allerta ci sono stati in viale Che Guevara: un fulmine si è abbattuto su due palme presenti nella zona, innescando immediatamente un incendio.

Le fiamme hanno coinvolto entrambe le piante, che hanno preso fuoco rapidamente generando una colonna di fumo densa e ben visibile anche a distanza, sono state domate dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Le squadre hanno raggiunto il luogo dell’evento e sono riuscite a domare l’incendio, mettendo in sicurezza l’area ed evitando che il rogo si estendesse alla vegetazione circostante o a eventuali strutture nelle vicinanze.

Non si segnalano persone coinvolte né casi di intossicazione; così come non si sono registrati feriti ospedalizzati per un tamponamento che, quasi contemporaneamente, ha visto coinvolte due auto in A10 nella tratta tra Albenga e Andora. Consistenti, in questo caso, sono state le conseguenze per il traffico.

Redazione

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