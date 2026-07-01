Un fulmine colpisce due palme, fiamme domate dai Vigili del fuoco in Viale Che Guevara ad Albenga

Si è fatto sentire in particolare sull'estremo ponente della nostra provincia il maltempo che era annunciato nel tardo pomeriggio odierno.

A causa dei fulmini del temporale sviluppatosi nell'albenganese, momenti di allerta ci sono stati in viale Che Guevara: un fulmine si è abbattuto su due palme presenti nella zona, innescando immediatamente un incendio.

Le fiamme hanno coinvolto entrambe le piante, che hanno preso fuoco rapidamente generando una colonna di fumo densa e ben visibile anche a distanza, sono state domate dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Le squadre hanno raggiunto il luogo dell’evento e sono riuscite a domare l’incendio, mettendo in sicurezza l’area ed evitando che il rogo si estendesse alla vegetazione circostante o a eventuali strutture nelle vicinanze.

Non si segnalano persone coinvolte né casi di intossicazione; così come non si sono registrati feriti ospedalizzati per un tamponamento che, quasi contemporaneamente, ha visto coinvolte due auto in A10 nella tratta tra Albenga e Andora. Consistenti, in questo caso, sono state le conseguenze per il traffico.