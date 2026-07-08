Foscolo (Lega): "Insicurezza problema reale. Bene la stretta sulla cittadinanza e il potenziamento delle forze dell’ordine"

"Insicurezza, migranti irregolari, ‘maranza’ e minori stranieri che non rispettano le norme e delinquono. Basta impunità. Un problema reale anche in Liguria e in particolare a Savona e a Genova, dove la sicurezza è nettamente peggiorata negli ultimi mesi. Grazie alla Lega e alla spinta dei territori, la Camera dei Deputati ha approvato a larga maggioranza la dichiarazione d’urgenza, quindi di un iter più veloce, per la proposta di legge che introduce specifiche cause ostative all'acquisizione della cittadinanza italiana e nuovi motivi di revoca". Cosi commenta il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

"Per i minori stranieri non ci sono cause ostative, ma il testo prevede che nel caso di reati gravi contro la persona e il patrimonio o spaccio di sostanze stupefacenti, l’iter della cittadinanza venga bloccata fino alla piena riabilitazione. Auspico che si intervenga per evitare ulteriori impunità e per rispondere concretamente alle esigenze di sicurezza, giustamente chieste a gran voce dai cittadini".

"Sono soddisfatta per l’approvazione della stretta sulla sicurezza richiesta dalla Lega. In tal senso, inoltre, ringrazio il nostro sottosegretario Nicola Molteni che con il suo proficuo lavoro ha ottenuto più operatori delle Forze dell’ordine in Liguria, in particolare a Genova e nel Savonese, dove sono stati destinati 70 nuovi poliziotti, di cui 13 a Savona e 9 ad Alassio, e 29 nuovi carabinieri per il Comando dell’Arma di Savona. L’investimento e l’impegno della Lega sulla sicurezza continua senza sosta", conclude.