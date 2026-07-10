Alassio. Secondo appuntamento per “Spiagge da leggere”

Martedì 14 luglio alle ore 20.30 torna uno dei nuovi appuntamenti ideati dalla Biblioteca comunale di Alassio, nata da un’idea del consigliere agli istituti culturali Mariacristina Boeri, che porta il libro e la lettura come proposta di rilassamento in riva al mare.



“Per questa occasione era già previsto un allargamento dell’offerta – sottolinea Mariacristina Boeri – dopo l’appuntamento d’esordio. Apriranno le loro porte ai lettori i Bagni Bernardino a ponente della città ed è confermata la sede dei Bagni Rosetta che ci ha già ospitato a giugno”.



Questa volta l’inizio è posticipato alle ore 20.30 “perché siamo sempre più dentro alla stagione estiva e serve dare il tempo necessario di chiudere la giornata, tanto ai turisti che ai residenti, e potersi preparare per questa coccola serale” prosegue Boeri, che parteciperà all'iniziativa.



“I posti sono aumentati – evidenzia Boeri – ma consigliamo vivamente di prenotarsi in Biblioteca con l’opportunità di scegliere la spiaggia più comoda per partecipare all’evento”. Confermata anche la presenza del sottofondo musicale con la preziosa collaborazione degli allievi del Liceo musicale di Albenga. “È un’occasione – conclude Boeri – che unisce le bellezze del territorio con le sinergie tra i soggetti istituzionali e privati, con il solo fine di creare benessere ai partecipanti e condivisione delle attività”. Per ogni ulteriore informazione 0182648078 o biblioteca@comune.alassio.sv.it.