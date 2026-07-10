La foto del'abbonamento sul cellulare non vale e scatta la multa da Tpl, ma per farla la foto del documento viene accettata

Una fotografia dell'abbonamento sul cellulare non basta per evitare la multa. Una fotografia della carta d'identità, invece, viene accettata per compilare il verbale. È il paradosso denunciato dalla famiglia di una ragazza minorenne, protagonista nei giorni scorsi di un episodio avvenuto a bordo di un autobus di Tpl Linea.

La giovane stava viaggiando sul bus quando è salito un controllore per l'ordinaria verifica dei titoli di viaggio. La ragazza aveva dimenticato a casa l'abbonamento, ma ha mostrato sul telefono una fotografia del titolo, insieme allo scontrino rilasciato da Tpl al momento dell'acquisto.

Il controllore, attenendosi al regolamento, ha spiegato che era necessario esibire l'abbonamento in originale e ha quindi deciso di procedere con la sanzione. Per compilare il verbale ha chiesto un documento di identità. Anche in questo caso la ragazza non aveva con sé il documento cartaceo, ma ne ha mostrato una fotografia conservata sul cellulare, che è stata invece ritenuta sufficiente per l'identificazione. Una circostanza che ha lasciato perplessi la giovane, la sua famiglia e anche alcuni passeggeri presenti sul mezzo, che hanno assistito alla scena, qualcuno scrollando la testa.

Sulla questione, Tpl dichiara che: "qualora il passeggero non esibisca a bordo l'abbonamento regolarmente acquistato e validato per il mese in corso, la posizione potrà essere regolarizzata in tale modalità: pèresentazione del titolo di viaggio: è necessario presentare il titolo di viaggio o la tessera Liguria Go PASS validi (mancanti al momento del controllo) presso le biglietterie aziendali di Savona, Cisano Sul Neva o Carcare. La presentazione è ammessa entro 5 giorni dalla notifica della sanzione ai genitori del minorenne. Il pagamento sarà pertanto ridotto: contestualmente alla presentazione del titolo, dovrà essere corrisposto un importo pari al doppio del prezzo del biglietto previsto. Qualora l’abbonamento non venga presentato entro il termine sopra indicato, sarà dovuta l’intera sanzione".