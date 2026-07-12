Savona, aumenti dei biglietti Tpl, l'affondo di Mij (5Stelle): "L'amministrazione sapeva da un anno, inutile fingere sorpresa"

“A febbraio 2025 il piano industriale di Tpl già indicava la strada degli aumenti. L'amministrazione non può fingere sorpresa”

Gli aumenti delle tariffe TPL approdano in consiglio comunale. Ad annunciare un’interpellanza è il consigliere del Movimento 5 Stelle Federico Mij, che punta il dito contro l’amministrazione guidata dal sindaco Marco Russo, accusata di aver minimizzato una decisione che, secondo l’esponente di opposizione, era già contenuta negli atti approvati mesi fa.

“Già nel febbraio 2025 si sapeva come sarebbero andate le cose”, dice Mij.

Il riferimento è al Piano industriale TPL Linea 2025-2033, approvato dall’assemblea dei soci nel gennaio dello scorso anno, documento che indicava le strategie future dell’azienda, tra cui innovazione, sviluppo del servizio e sostenibilità economica.

Secondo Mij, però, tra quei processi rientrava anche la revisione delle tariffe: “Presenteremo un’interpellanza per fare chiarezza, capire se l’amministrazione condivide questa scelta e, nel caso contrario, quali iniziative intenda mettere in campo”.

Gli aumenti annunciati prevedono un incremento del costo del biglietto ordinario urbano, che dovrebbe passare dagli attuali 1,50 euro a 1,80 euro. Previsti ritocchi anche per altre tipologie di titoli di viaggio, con alcune misure compensative per studenti e anziani, come l’estensione della validità annuale degli abbonamenti scolastici e l’abbassamento della soglia per le agevolazioni senior.

L’attuale sistema tariffario di TPL Linea prevede biglietti differenziati sulla base delle zone attraversate: il titolo per la zona urbana e suburbana di Savona è oggi fissato a 1,50 euro, mentre gli spostamenti su più zone arrivano fino a 2,80 euro.

La decisione apre quindi un nuovo fronte politico sul trasporto pubblico locale. “Da una parte si annuncia una navetta serale gratuita per un mese e mezzo tra Legino e la Darsena – aggiunge Mij – dall’altra si prepara un aumento generalizzato delle tariffe. Vogliamo capire quale sia la visione complessiva dell’amministrazione sulla mobilità cittadina”.

Ma a fare discutere c'è anche la rigidità con la quel i controllori dell'azienda di trasporto pubblico sanzionano i savonesi. Come nell'ultimo caso della ragazzina alla quale non è stato riconosciuto valido l'aver fatto vedere la foto dell'abbonamento sul cellulare e per la sanzione è stata però ritenuta valida la foto della carta d'identità.