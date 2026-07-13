Villanova d'Albenga, torna "Autori a Bossoleto". Si parte il 22 luglio con Marco Carena e il suo "Da Sanscemo a Sanremo"

Libri da leggere, ascoltare e… bere. Il 22 luglio, alle 21.15, prende il via una nuova edizione di “Autori a Bossoleto”, la rassegna che da tre estati anima la suggestiva piazzetta del borgo di Bossoleto con incontri dedicati ai libri, presentati dalla giornalista Monica Napoletano, con la Scuola di Cocktail con degustazione di Ottavia Castellaro e, da quest’anno, un tocco di musica. L’ingresso è libero.

La manifestazione a è coorganizzata dal Comitato di Bossoleto, con il patrocinio e sostegno del Comune di Villanova e delle Edizioni del Delfino Moro.

Ad aprire il calendario sarà il cabarettista, musicista e scrittore Marco Carena, protagonista della serata con il libro Da Sanscemo a Sanremo – Questione di… (Pathos Edizioni): un racconto ironico e autobiografico che ripercorre, con il suo inconfondibile stile, una carriera costruita tra canzone d’autore, cabaret e televisione.

“Il tocco musicale che accompagnerà quasi tutte le serate è merito della generosità degli autori ospiti - spiegano gli organizzatori - Quasi tutti i libri selezionati sono legati in qualche modo al mondo della musica, pur essendo gialli, romanzi avvincenti, racconti autobiografici o legati a manifestazioni amate come il festival di Sanremo. Alcuni autori hanno deciso di arricchire le serate con brevi spazi di musica dal vivo”.

In linea con lo stile della rassegna, che vuole offrire al pubblico l’occasione di trascorrere una piacevole serata in un borgo suggestivo, al fresco, ascoltando gli autori, scegliendo il proprio libro e, soprattutto, godendo dell’opportunità di chiacchierare in piazza o passeggiare nel borgo al termine dell’evento.

“Ringraziamo l’Amministrazione comunale per il patrocinio e per il concreto supporto all’organizzazione. Condividiamo l’obiettivo di animare i nostri borghi e le nostre piazze, affinché siano pienamente vissuti.»

Le interviste saranno curate dalla giornalista Monica Napoletano, ideatrice della rassegna insieme al Comitato di Bossoleto. Al termine di ogni presentazione, Ottavia Castellaro coinvolgerà il pubblico in una dimostrazione di mixology preparando un cocktail ispirato all’autore ospite, tratto anche dall’esperienza maturata con il suo libro Aromatiche da bere. La serata si concluderà con un brindisi insieme allo scrittore a cura del Comitato di Bossoleto.

A Marco Carena sarà dedicato anche il cocktail DNA Queer, realizzato da Ottavia Castellaro e offerto in degustazione al pubblico.

Per il debutto, Marco Carena accompagnerà il racconto del suo libro con la chitarra, ripercorrendo alcuni dei momenti più significativi della sua carriera: dal Festival di Sanscemo al Festival di Sanremo, fino alle partecipazioni al Maurizio Costanzo Show. Un viaggio tra musica, ironia e ricordi che racconta la storia di un cantautore per passione e cabarettista per caso, capace ancora oggi di conquistare il pubblico con uno sguardo divertito sulla quotidianità.

Il calendario della rassegna

30 luglio – Maurizio Pupi Bracali presenta Primavera Nera (Edizioni Delfino Moro), nuovo, intricato e avvincente giallo con protagonista l’ispettore Calcagno.

8 agosto – Alfredo Silvestri presenta DREAM, noi cresciuti creando musica Prog (Edizioni Delfino Moro), accompagnando il racconto con la musica dal vivo. La storia di un gruppo che rispecchia un’epoca e una Albenga simbolo dell’Italia anni settanta.

13 agosto – Stefano Brocks propone Sanremo VS Hit Parade (D Idee), un viaggio tra classifiche, Festival e curiosità inedite e dietro le quinte sulla manifestazione più amata d’Italia, con ascolto dei brani.

22 agosto – Serata realizzata con FIDAPA BPW Italy – Sezione di Albenga. Ospite la giornalista Maria Luisa Alberico con Abbecedario Dionisiaco. In vigna, nel calice, a tavola (Marco Sabatelli Editore). Si approfondisce il tema del rapporto fra le donne e il vino nella storia.

29 agosto – Giancarlo Canepa presenta il romanzo 26 Ore di Buio (Edizioni Delfino Moro). Un debutto di successo con una storia avvincente con al centro un uomo che fa il bilancio della sua vita avventurosa e estrema.

4 settembre – Santo Vruna presenta Il secolo sbagliato (Brè Edizioni). Il liutaio di Albenga, debutta nella scrittura e non delude. Presentazione accompagnato al pianoforte jazz da Edoardo Vruna.

12 settembre – Gran finale musicale con Nando Rizzo e una serata inedita “…emozioNando… Canzoni, pensieri e forse… Poesie” l’omaggio ai grandi interpreti della canzone italiana con cui ha suonato nella sua carriera.