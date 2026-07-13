Hackathon sull'IA, Regione Liguria premia le migliori idee per rivoluzionare sanità e turismo

Si è svolta oggi, 13 luglio, la cerimonia di premiazione dell'Hackathon sull'Intelligenza Artificiale per la Pubblica Amministrazione, organizzato da Regione Liguria in collaborazione con Università di Genova - Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali. È stato il momento finale di un percorso che ha coinvolto dipendenti regionali, del settore regionale allargato e delle società in house nella progettazione di soluzioni innovative per affrontare sfide concrete della Pubblica Amministrazione attraverso l'impiego dell'Intelligenza Artificiale.

L'Hackathon si è sviluppato su due macro-tematiche strategiche, Turismo e Sanità, sulle quali i partecipanti (80 selezionati su oltre 200 candidature), suddivisi in team multidisciplinari, hanno elaborato prototipi e proposte innovative.



Le squadre vincitrici, sono state il team '7 Bello' per la sfida in ambito sanitario con un progetto per rendere il sistema sanitario ligure più efficiente, più equo e più vicino ai bisogni reali delle persone e il team '6 Penne Portofino' per la sfida dedicata al turismo con un progetto che ripensa il sistema turistico ligure intervenendo sulla gestione dei flussi nelle aree a maggiore pressione, valorizzando e connettendo le aree interne e migliorando l'esperienza dei visitatori, la sostenibilità ambientale e la qualità della vita delle comunità ospitanti. Le due squadre hanno presentato i prototipi realizzati e le possibili applicazioni a supporto dell'attività amministrativa: i loro componenti sono stati premiati con un iPad e con la possibilità di rappresentare Regione Liguria al Festival delle Regioni in programma a Firenze il prossimo ottobre.



"Regione Liguria sta proseguendo il percorso strategico di innovazione portato avanti negli ultimi anni investendo in competenze, tecnologie e infrastrutture per costruire un ecosistema digitale moderno, sicuro e capace di generare valore per cittadini: l'Hackathon sull'Intelligenza Artificiale per la Pubblica Amministrazione rappresenta la fase finale del percorso di perfezionamento 'Artificial Intelligence for Public Policy Design', promosso per favorire l'applicazione concreta dell'Intelligenza Artificiale ai processi e ai servizi della Pubblica Amministrazione – ha dichiarato l'assessore regionale alla Transizione digitale e informatica Luca Lombardi - Si tratta di progetti estremamente interessanti, esempi concreti di innovazione e trasformazione digitale nella Pubblica Amministrazione che rappresenteranno al meglio la Liguria al Festival delle Regioni di Firenze. Avendo la delega anche al Turismo apprezzo molto il progetto vincente che ricalca il concetto a me caro di 'turismo sartoriale' vale a dire un'offerta turistica che si possa 'indossare' perfettamente al visitatore con itinerari personalizzati, modalità di spostamento e informazioni aggiornate".



“L’Intelligenza Artificiale è una grande opportunità per supportare i professionisti nella diagnosi, ottimizzare i processi organizzativi e indirizzare i cittadini verso i percorsi di cura più appropriati – ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò – Progetti come Aida dimostrano come l’innovazione tecnologica possa contribuire a rendere il Sistema sanitario sempre più efficiente e vicino alle esigenze delle persone. La sfida è accompagnare questa trasformazione garantendo sempre sicurezza, trasparenza e centralità del paziente”.



"L’Hackathon ha dimostrato un’adesione convinta e grande dinamicità – ha detto l’assessore regionale al Bilancio, Gestione finanziaria dei Fondi europei e Personale Claudia Morich - tanto che le proposte forniscono direttrici utili per confermare l’impegno dell’amministrazione nell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale con trasparenza ed etica, al servizio della comunità, mettendo sempre al centro del processo il capitale umano per valorizzarne le competenze e le specificità. Nel complimentarmi con i vincitori vorrei rimarcare il potenziale dell’innovazione digitale nella modernizzazione dell'intero settore pubblico per incrementare ulteriormente la cybersecurity, l’efficacia e l’efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici oltre a migliorare la governance con dati strutturati e previsioni più accurate".



“Abbiamo realizzato questo percorso formativo in stretta collaborazione con Regione Liguria: il corso risponde pienamente ai fabbisogni formativi del personale regionale e di tutta la pubblica amministrazione su un tema strategico e di grande attualità come l’intelligenza artificiale applicata alle politiche pubbliche - ha dichiarato il professor Luca Gandullia di Unige, direttore corso Hackathon - L’iniziativa ha riscosso un interesse davvero significativo: abbiamo ricevuto oltre 200 candidature e, purtroppo, abbiamo potuto selezionare soltanto 80 partecipanti. Questo dimostra quanto sia forte l’esigenza di formazione qualificata su questi temi. Sono particolarmente soddisfatto del successo del percorso formativo e del fatto che siamo riusciti a proporlo utilizzando una modalità didattica innovativa, l’Hackathon. Tale approccio ha consentito di affiancare alle conoscenze teoriche un’esperienza concreta, favorendo il lavoro di squadra, la creatività e la capacità di affrontare problemi reali. Ho avuto il piacere di partecipare all’Hackathon in qualità di membro della giuria e sono rimasto davvero colpito dalla qualità dei progetti presentati, dall’impegno dei partecipanti e dal livello delle soluzioni sviluppate. Desidero quindi rivolgere i miei complimenti a tutti i partecipanti per il lavoro svolto e per l’entusiasmo con cui hanno affrontato questa sfida. L’auspicio è che questa rappresenti solo la prima di una serie di iniziative. Come Università di Genova, continueremo a collaborare con Regione Liguria per sviluppare percorsi formativi sempre più innovativi, di elevata qualità e capaci di accompagnare la trasformazione della pubblica amministrazione”.



Ecco i progetti vincitori.

Per la Sanità: 'Aida'. Un sistema basato sull'Intelligenza Artificiale che punta a ridurre il sovraffollamento dei pronto soccorso e a migliorare la gestione dei servizi sanitari in Liguria. Attraverso un'app o un numero unico, il cittadino descrive il proprio problema di salute e l'IA, integrando i dati del Fascicolo Sanitario Elettronico e le informazioni sulle strutture sanitarie, lo indirizza verso il percorso più appropriato: pronto soccorso, Casa della Comunità, medico di base, guardia medica o, nei casi più gravi, attiva direttamente il 118. Oltre al supporto ai cittadini, il sistema utilizza modelli predittivi per aiutare la Regione nella programmazione delle risorse sanitarie. Il progetto valorizza le infrastrutture digitali già presenti in Liguria e mira a migliorare la qualità dell'assistenza e l'efficienza del sistema sanitario, affrontando al contempo le sfide legate alla responsabilità dell'IA, alla tutela dei dati e all'inclusione della popolazione anziana.



Per il Turismo: 'LigurIA su misura – Il tuo viaggio'. Un'applicazione che utilizza l'Intelligenza Artificiale per distribuire i flussi turistici su tutto il territorio ligure, riducendo il sovraffollamento delle località più visitate e valorizzando i Comuni meno conosciuti. In base alle preferenze dell'utente e all'analisi di dati su affluenza, eventi, viabilità, meteo e servizi disponibili, il sistema propone itinerari personalizzati, suggerisce le migliori modalità di spostamento e fornisce informazioni aggiornate su parcheggi e accessibilità. Il progetto punta a migliorare l'esperienza dei visitatori, sostenere l'economia locale e promuovere un turismo più equilibrato e sostenibile, garantendo al tempo stesso accessibilità, trasparenza nell'utilizzo dell'IA e rispetto della normativa sulla protezione dei dati.