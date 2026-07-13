Rischio crisi idrica, Sassello tiene alta l'attenzione. Il Sindaco: "Chiedo di limitare al massimo l'utilizzo di acqua per usi non domestici"

Con le alte temperature che stanno imperversando da alcune settimane il livello di attenzione sulla carenza d'acqua si sta alzando anche nel savonese.
Negli anni scorsi non sono mancate da parte di molteplici comuni le ordinanze anti spreco, su tutti il Comune di Sassello che con la presenza di molti turisti e proprietari di seconde case si trova a dover far fronte ad un consumo particolarmente alto.
Per questo il Sindaco Gian Marco Scasso ha lanciato un appello.
"Chiedo cortesemente di limitare al massimo l'utilizzo di acqua per usi non domestici e indispensabili al fine di garantire il servizio idrico essenziale a tutti. In particolare la zona del Colletto, Sorerolo, Pianferioso".
Proprio nella mattinata di ieri il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo con un operaio comunale per verificare la capienza delle vasche d'acqua sul territorio. Attualmente sono all'85-90%.