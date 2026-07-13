“Medical to Mars” conquista Vado Ligure: raccolti oltre mille euro per il nuovo centro medico

Domenica 12 luglio 2026, nei giardini di Vado Ligure, alle 21,30, è andato in scena “Medical to Mars”, uno spettacolo di canto, ballo, recitazione e tanta bella musica a cura del Medical Mystery Tour.

Il pubblico, numeroso, ha dimostrato di gradire lo spettacolo, divertente e ironico come sempre, che denuncia con il sorriso le tante piccole e grandi “magagne” della nostra società e della realtà savonese, in particolare.

Grazie alla generosità di quanti hanno assistito allo spettacolo, tra cui Il Sindaco di Vado Fabio Gilardi, il Presidente del Lions Club “Vada Sabatia” Oscar Montani, il Direttore del Centro “Fisios” Maurizio Barbero, dei numerosi soci del Club tra cui il Sindaco di Cosseria, Roberto Molinaro, è stata raccolta una somma di denaro superiore ai mille euro, che consentirà al Club di acquistare materiale sanitario per il nuovo centro medico che avrà sede nella Valle di Vado, ad uso della Comunità. Un bell’esempio di come si può fare del bene ridendo, grazie all’impegno sul palco e fuori dal palco di numerosi volontari di tutte le età.