Poste, nel savonese sono 140 le richieste di passaporto: 16 nell'ufficio postale di Borghetto le pratiche avviate

A meno di tre mesi dall’avvio del servizio nella provincia di Savona, hanno toccato quota 140 le richieste effettuate dai cittadini di emissione e rinnovo passaporti. L’ufficio postale di Borghetto Santo Spirito è il primo per numero di richieste, con 16 pratiche avviate, seguito dalle sedi di Borgio Verezzi e Cengio rispettivamente con 14 e 12 pratiche.

Il servizio passaporti, reso possibile dalla Convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è attivo in tutti gli uffici postali della provincia di Savona nei comuni sotto i 15 mila abitanti. Residenti e domiciliati in questi 65 comuni possono presentare direttamente allo sportello la documentazione per il passaporto.

Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è semplice. Basterà consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, una fotografia, un contrassegno telematico da 73,50 euro e la ricevuta del pagamento di 42,70 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli uffici postali abilitati, sarà l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a domicilio. Quest’ultima è l’opzione preferita dai cittadini dei piccoli centri, che ne hanno fatto richiesta nell’ 80% dei casi.

Nella provincia di Savona sono 60 gli uffici postali ristrutturati grazie al progetto Polis di Poste Italiane, che supera così il 90% degli uffici previsti nel piano complessivo. Le prossime aperture previste entro fine luglio sono gli uffici di Mioglia e Alassio.

Con Polis, oltre al servizio passaporti, i cittadini possono richiedere i certificati allo sportello e utilizzare, ove presenti, i totem in modalità self e gli ATM Postamat. Sono quindici i certificati anagrafici e di stato civile disponibili per i cittadini. Tra i più richiesti figurano quelli di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia. I certificati possono essere richiesti singolarmente o in forma contestuale, cioè raccogliendo diverse tipologie di dati in un unico documento; inoltre, possono essere richiesti per sé stessi o per i familiari registrati nell’anagrafica dell’ANPR. Ogni certificato ha una validità di tre mesi dal momento del rilascio e viene emesso in formato non modificabile, con il logo del Ministero dell’Interno, la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente” e il QR code che ne garantisce l’autenticità. I certificati in carta libera e in bollo possono essere ritirati allo sportello. Dove disponibile è previsto il rilascio gratuito e in carta libera dei certificati anche tramite il totem dell’area self, con accesso tramite carta di identità elettronica oppure SPID.

Sempre grazie al progetto Polis sono in fase di realizzazione a Savona via Diaz e ad Alassio, due sedi del progetto “Spazi per l’Italia”, la più grande rete di co-working del Paese. Gli immobili, dopo la ristrutturazione saranno allestiti con uffici moderni, digitalizzati e dotati di postazioni di lavoro attrezzate, open space e aree break e sale riunioni. Tutti i dettagli del progetto sono disponibili sul sito di Poste Italiane all’indirizzo https://www.posteitaliane.it/progetto-polis.

Poste Italiane, da sempre, si è distingue per il suo impegno per la sostenibilità attraverso azioni concrete che ogni giorno diminuiscono il suo impatto sul pianeta, puntando all’utilizzo di energie rinnovabili per gli edifici e per la flotta aziendale. Proprio in questa ottica, in concomitanza con il progetto polis, in provincia di Savona, ad oggi, sono state installate 22 colonnine di ricarica presso gli uffici postali di 17 comuni del savonese e nei comuni di Bormida, Calice Ligure, Calizzano, Cengio, Roccavignale, Borghetto Santo Spirito, Murialdo e Pietra Ligure, le colonnine sono già allacciate ed attive.

Con questi risultati il Gruppo Poste dimostra ancora una volta di essere al servizio dell’Italia, creando valore per le comunità territoriali e nell’interesse del sistema Paese.

