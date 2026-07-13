Savona, compie due furti nello stesso supermercato: denunciato

La Polizia di Stato ha proseguito, anche nell’ultimo fine settimana, l’attività di prevenzione e controllo del territorio su tutta la provincia, con particolare attenzione, visto il periodo estivo, alle aree maggiormente interessate dall’afflusso turistico.

I dispositivi di controllo attuati dalle Volanti della Questura di Savona e del Commissariato di P.S. di Alassio, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Genova e Torino, hanno consentito complessivamente di identificare oltre 600 persone e di controllare 150 veicoli nel solo fine settimana appena trascorso.

Nel corso delle quotidiane attività di controllo, a Savona una persona è stata denunciata due volte per furto all’interno dello stesso supermercato e ad Alassio sono state denunciate due persone, un cittadino straniero per false attestazioni sulla propria identità a Pubblico Ufficiale e violazione della normativa sul soggiorno e un’altra per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

I servizi quotidiani di controllo del territorio sono stati integrati da servizi straordinari di prevenzione che si sono concentrati in particolare nelle aree sensibili dei centri cittadini e nei luoghi della movida estiva. A Savona, in particolare, nella zona del Prolungamento e della Darsena.

Ad Alassio nel corso del fine settimana, sono stati effettuati anche servizi mirati nella stazione ferroviaria con personale del Commissariato e del RPC, per garantire un controllo capillare delle presenze nella cittadina rivierasca e agire a tutto campo per reprimere le condotte illecite, sono infatti tantissimi i turisti che nel fine settimana, in treno, si riversano nelle spiagge alassine.

Inoltre, sempre ad Alassio, all’alba di sabato scorso, il personale del Commissariato con quello della Capitaneria di Porto, ha effettuato controlli mirati in alcune zone della spiaggia libera dove erano stati segnalati alcuni bivacchi, nel corso del servizio sono state identificate una cinquantina di persone.

Come di consueto, i servizi di prevenzione quotidiani sono affiancati dall’attività delle Specialità della Polizia di Stato, che, ciascuna nel proprio settore di competenza, hanno portato a controllare 88 veicoli e ad identificare oltre 400 persone, mentre due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza.



