Savona, accampamenti abusivi sulle spiagge, Meles (M5S): "Serve tolleranza zero contro ogni forma di abuso"

"Stiamo lavorando a un pacchetto di interventi da richiedere a tutte le istituzioni coinvolte: Comune, Capitaneria di Porto, Questura, Prefettura e tutti i soggetti competenti. Una risposta decisa che affronti di petto il tema della libera fruizione delle spiagge, tra decoro, igiene e sicurezza".

Dopo un altro weekend di tende abusive sulle spiagge cittadine a intervenire è il capogruppo in Consiglio omunale del Movimento 5 Stelle Manuel Meles, che annuncia un pacchetto di proposte rivolto a tutte le istituzioni competenti per contrastare una situazione che definisce "ormai fuori controllo".

"Arriva un momento in cui occorre dire basta", afferma Meles, secondo cui il fenomeno è diventato sempre più difficile da gestire e rappresenta un problema non solo sotto il profilo del decoro urbano, ma anche della sicurezza. "Diventa sempre più inaccettabile il lassismo con cui tutte le istituzioni affrontano il fenomeno degli accampamenti abusivi del nostro litorale, che può diventare pericoloso anche per l'incolumità delle persone".

Meles sottolinea come sia necessario garantire la piena fruibilità delle spiagge pubbliche. "La fruibilità, l'accessibilità e il decoro delle nostre spiagge devono essere garantiti. Non possiamo accettare che diventino zone franche dove qualcuno pensa di poter fare ciò che vuole, scaricando problemi e costi sulla città".

Per questo motivo il Movimento 5 Stelle sta predisponendo un insieme di interventi da sottoporre agli enti competenti. L'obiettivo è mettere in campo una risposta coordinata sul fronte del decoro, dell'igiene e della sicurezza.

Secondo Meles, per contrastare il fenomeno servono azioni costanti e coordinate. "Le occupazioni abusive devono terminare e per farlo serve polso e decisione, sfiancando il fenomeno per stanchezza, a colpi di controlli, allontanamenti, sgomberi, sanzioni e sequestri". Un lavoro che, aggiunge, dovrà essere sostenuto anche dalla politica locale.

Il consigliere annuncia che nei prossimi giorni saranno definite le ultime proposte del pacchetto di interventi, che verrà messo a disposizione dell'intero Consiglio comunale. "Sono certo che molti colleghi consiglieri comunali sosterranno questa iniziativa. Il pacchetto sarà a disposizione di tutti, purché senza annacquamenti o tentativi di strumentalizzazione ideologica o propagandistica".

Infine, l'appello a un intervento rapido e condiviso: "C'è un problema concreto e attuale e si affronta, qui e ora. Ognuno deve fare il suo e, se necessario, anche di più". Per Meles il principio deve essere chiaro: "La spiaggia libera è di tutti i savonesi e lo spazio pubblico è fruibile come tale solo se ne vengono rispettate le regole. Tolleranza zero verso ogni forma di abuso".

E' ironico, invece, il capogruppo della Lega Maurizio Scaramuzza che ha postato alcune foto doi accampamenti in spiaggia sui social: "C'è qalcosa che non mi torna".





