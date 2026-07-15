Area di crisi complessa savonese, Russo e Gilardi: "Conferma l'attenzione verso il territorio. L'obbiettivo principale è il lavoro"

Non solo in sindacati hanno espresso soddisfazione per l'approvazione, da parte della 9ª Commissione permanente del Senato, della risoluzione dedicata all'area di crisi industriale complessa del Savonese. Anche i sindaci di Savona e Vado Ligure, Marco Russo e Fabio Gilardi, commentano con favore quello che, secondo loro, rappresenta "un importante segnale di continuità rispetto al percorso di rilancio e riconversione avviato negli ultimi anni".

"Particolarmente significativo - scrivono nella loro nota congiunta i due primi cittadini - è il fatto che le riflessioni espresse dal territorio nel corso dell'audizione siano state recepite nel documento finale approvato dalla Commissione. Ci riferiamo alla necessità di adottare strumenti capaci di anticipare le crisi industriali, al sostegno delle filiere strategiche del territorio, agli investimenti per la transizione energetica e digitale, al rafforzamento della formazione e delle competenze, nonché al potenziamento delle infrastrutture logistiche e ferroviarie".

I due sindaci sottolineano, inoltre, il valore del confronto tra i diversi livelli istituzionali e gli attori economici e sociali coinvolti nel percorso. "Si tratta di un risultato che testimonia il valore della collaborazione istituzionale e del confronto costruttivo tra enti locali, parti sociali, stakeholder economici e Regione. Una collaborazione che ha consentito di portare all'attenzione nazionale le esigenze di un territorio che negli anni ha affrontato profonde trasformazioni industriali, ma che ha saputo dimostrare capacità di resilienza, innovazione e progettualità".

"La risoluzione - aggiungono - individua una prospettiva che può offrire ancora un contributo importante al nostro territorio, accompagnando le imprese e i lavoratori nelle sfide della transizione energetica e digitale e consolidando gli investimenti realizzati in questi anni".

"Le direttrici fondamentali su cui continuare a lavorare, come abbiamo sottolineato nel corso dell'audizione al Senato, sono chiare: sviluppo, sostenibilità e infrastrutture. Tre pilastri che devono procedere insieme per rafforzare la competitività del sistema produttivo locale, sostenere la transizione ambientale ed energetica, favorire il risparmio energetico e migliorare le connessioni logistiche e ferroviarie indispensabili per attrarre investimenti e creare nuove opportunità" aggiungono.

"Al centro di tutto resta però l'obiettivo principale: il lavoro - ci tengono a sottolineare Russo e Gilardi - La tutela e la crescita dell'occupazione rappresentano la vera missione di questo percorso e il parametro con cui misurare il successo delle politiche di rilancio. Continueremo quindi a lavorare insieme alle Istituzioni, alle imprese, alle organizzazioni sindacali e a tutti gli attori del territorio per costruire opportunità concrete, valorizzare le competenze presenti e rendere il nostro territorio sempre più attrattivo, produttivo e sostenibile".

In conclusione, Gilardi e Russo evidenziano come la risoluzione rappresenti un punto di partenza per proseguire il lavoro già avviato. "L'approvazione della risoluzione conferma la solidità della visione progettuale che il territorio persegue e rappresenta una base importante su cui proseguire il lavoro avviato, con l'obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e accompagnare il territorio verso una fase di sviluppo stabile, innovativa e sostenibile, capace di generare crescita economica, qualità ambientale e buona occupazione".