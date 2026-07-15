Sport e disabilità, arrivano gli aiuti per gli atleti: contributi fino a 4mila euro per gli ausili

Regione Liguria conferma il proprio impegno a sostegno dello sport paralimpico e dell’inclusione delle persone con disabilità. È stato infatti approvato il bando per la concessione di contributi destinati all’acquisto di ausili sportivi, rivolto agli atleti con disabilità tesserati presso società o associazioni riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico – Comitato regionale Liguria, attraverso le Federazioni Paralimpiche e gli Enti Paralimpici affiliati.

L’iniziativa prevede un contributo regionale fino a un massimo di 4.000 euro per ciascun beneficiario, IVA esclusa, per l’acquisto di ausili sportivi o di parti di essi. La misura è finanziata con una dotazione complessiva di 30.000 euro e sarà gestita con procedura “a sportello”, fino all’esaurimento delle risorse disponibili

“Promuovere lo sport significa creare le condizioni affinché ogni persona possa praticarlo, indipendentemente dalle proprie abilità – dichiara il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro -. Questa è una misura che abbiamo voluto fortemente per sostenere i tanti atleti paralimpici che ogni anno, con passione e determinazione, danno un impulso fondamentale all’interno del nostro palinsesto sportivo. L'inclusione passa attraverso il sostegno all'acquisto degli ausili sportivi, ma anche attraverso impianti e strutture realmente accessibili, senza barriere architettoniche, che consentano a tutti di vivere lo sport come un diritto e un'opportunità di benessere, socializzazione e crescita. Il nostro obiettivo è costruire un sistema sportivo sempre più aperto e inclusivo, nel quale nessuno sia escluso dalla possibilità di partecipare e valorizzare il proprio talento”.

“Lo sport è uno straordinario strumento di inclusione, autonomia e crescita personale – dichiara l’assessore regionale alla Sanità e alle Politiche sociali Massimo Nicolò –. Con questo bando vogliamo continuare a sostenere concretamente gli atleti con disabilità, aiutandoli a dotarsi di ausili spesso indispensabili per praticare attività sportiva e raggiungere i propri obiettivi agonistici e personali. Con questa misura vogliamo abbattere le barriere che limitano la piena partecipazione alla vita sportiva e sociale e garantire pari opportunità a tutti i cittadini”.

Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato al bando e trasmesse alla Consulta Regionale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità tramite PEC oppure mediante raccomandata A/R, corredate della documentazione richiesta. Per consultare il bando: https://www.regione.liguria.it/homepage-bandi-e-avvisi/publiccompetitions.html - canale welfare/disabilità: https://www.regione.liguria.it/homepage-welfare/cosa-cerchi/handicap-e-disabilita.html.