Albenga, domenica 19 luglio Miss Blumare 2026 al Ristorante Manè 4.0.

I riflettori della bellezza e dello spettacolo si accendono sul lungomare di Albenga. Domenica 19 luglio, la splendida cornice del Ristorante Manè 4.0 (Lungomare Cristoforo Colombo, 22) ospiterà la seconda attesissima tappa della selezione regionale ligure di Miss Blumare 2026, il celebre concorso nazionale giunto quest'anno alla sua diciottesima edizione.

Un format di successo unico nel suo genere, nato dall'idea originale di unire il fascino dei concorsi di bellezza all'esperienza esclusiva di una crociera. Le ragazze che riusciranno a conquistare le ambite fasce durante le tappe di selezione accederanno infatti alle finali regionali, sognando un posto per la finalissima nazionale, che si terrà dal 3 al 8 novembre 2026 a bordo della maestosa nave MSC Magnifica.

Per le regioni Liguria, Toscana e Lombardia, l'evento è curato dall'agenzia Arte&Moda sotto la direzione di Maurizio Tonini. La macchina organizzativa ligure è invece guidata da Massimo Enrico, che si avvale della storica collaborazione dello staff di Miss Albenga Summer. Proprio quest'ultimo storico concorso, giunto alla sua 15ª edizione, ospiterà martedì 11 agosto in Piazza De André una delle finali regionali del Ponente ligure.

L'evento di domenica 19 luglio prenderà il via a partire dalle ore 19:30/20:00 con la cena alla carta (per prenotazioni tavoli è possibile contattare il numero 0182 630011).

A partire dalle ore 21:00 l'atmosfera si scalderà con l'inizio ufficiale della sfilata. A condurre la serata sarà la presentatrice Simona Rosso che accompagnerà il pubblico nel corso della serata; il coordinamento artistico invece, sarà curato da Francesca Bianco, che ha seguito la preparazione delle concorrenti e l'organizzazione artistica della sfilata nelle fasi precedenti l'evento. Le aspiranti miss sfileranno indossando con gli occhiali di Fotottica Del Borgo, valorizzate dal lavoro nel backstage di Maria Chiara Gallo e immortalate dagli scatti dei fotografi ufficiali Ilario Navone e Mauro Caruso, con il supporto tecnico e service audio-luci affidato al DJ Ray Fiore.

Ad impreziosire la serata ci sarà una colonna sonora d'eccezione. Sul palco del Manè 4.0 saliranno infatti due straordinarie voci emerse dall'ultima edizione del contest "Tutti cantano Sanremo 2026": Debora Colombo, vincitrice assoluta del contest e Roberta Boscolo, insignita del prestigioso Premio della Critica.

Dopo l'appuntamento di questa domenica ad Albenga, il calendario prevede la prima finale regionale ligure il 12 agosto in occasione di Miss Albenga Summer.