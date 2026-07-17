"Spiagge della Salute" fa tappa a Savona: domenica ai Bagni Olimpia visite gratuite, sport e giochi

La spiaggia come ambulatorio e come palestra. Domenica 19 luglio i Bagni Olimpia ospitano la tappa savonese di "Spiagge della Salute", l'evento itinerante giunto alla seconda edizione che quest'anno attraversa dieci località balneari italiane mettendo insieme prevenzione, sport e divertimento. Savona è l'unica sosta ligure del tour: appuntamento dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

L'idea di fondo è usare gli arenili — le più grandi palestre a cielo aperto del Paese — per portare la sanità di prossimità dove le persone già si trovano. A pochi passi dal mare residenti e turisti potranno così accedere gratuitamente a consulti medici dermatologici e nutrizionali, nel pieno rispetto della privacy, mentre in spiaggia si svolgeranno attività sportive e ludiche aperte a tutte le età.

La manifestazione, promossa da ASC Attività Sportive Confederate in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari (SIB) e con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si articola in due aree.

Nel truck della salute si terranno i consulti gratuiti, affidati a professionisti delle società scientifiche. Lo sportello dermatologico, realizzato con l'Associazione dermatologi ospedalieri italiani (ADOI), si concentra sui rischi dell'esposizione prolungata ai raggi solari e della mancata protezione della pelle. Quello nutrizionale, curato dall'Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), affronta i corretti stili di vita, l'importanza di un'alimentazione equilibrata e l'impatto della dieta sulla salute cutanea.

Sull'arenile, invece, gli operatori della rete ASC animeranno l'area dedicata a sport e intrattenimento. A Savona il programma prevede nuoto, acquagym, giochi acquatici per bambini, yoga e danza, con gli istruttori di Amatori Nuoto Savona, Il Cerchio dell'Essere e Fit Dance Savona. In collaborazione con Cristian di Santo, presidente nazionale di Lifeguard Italia, sono in calendario anche dimostrazioni di salvamento e informazioni sulla prevenzione in acqua.

"Con questa seconda edizione di 'Spiagge della Salute' A.S.C. intende riaffermare il proprio impegno nel portare lo sport e la cultura del benessere al di fuori dei contesti ordinari - afferma la presidente nazionale di ASC Maria Cecilia Morandini -. Sport e salute sono due mondi strettamente connessi e trasformare le spiagge in presidi di prevenzione medica, significa rendere la sanità di prossimità una realtà concreta. Siamo fieri di promuovere e sostenere questa iniziativa, un viaggio lungo le coste italiane che per noi non è soltanto un evento itinerante, ma un grande patto tra associazionismo, istituzioni, sport e sanità, volto a dimostrare che l'attività motoria, unita a corretti stili di vita, è il miglior investimento per il futuro".

Sul ruolo degli stabilimenti interviene il presidente nazionale del SIB Antonio Capacchione: "Il modello di balneazione italiana rappresenta un unicum a livello mondiale, non solo per quantità e qualità della nostra offerta, ma anche e soprattutto perché da noi gli stabilimenti balneari hanno, di fatto, sostituito le piazze delle città quali luoghi di incontro e socializzazione. L'iniziativa è stata pensata per integrare l'offerta sportiva con quella balneare, arricchendo quest'ultima di manifestazioni rivolte ad una clientela sempre più esigente, in cerca di nuovi stimoli e nuove soddisfazioni, fornendo al contempo una preziosa opportunità per prendersi cura della propria salute".

Il tour, partito il 7 giugno da Pescara, ha già toccato Varcaturo (Campania), Tarquinia (Lazio), Lido di Camaiore (Toscana) e San Benedetto del Tronto (Marche). Dopo Savona proseguirà a Brindisi il 26 luglio, poi Chioggia (2 agosto), Casalbordino (9 agosto) e Termoli (30 agosto).

L'evento si avvale del contributo scientifico di ADI e ADOI, del contributo non condizionato di Giuliani e del supporto di Valsoia. Partner della manifestazione è Lifeguard Italia.