"Scuola Infermieri" al Santa Corona a Link Campus, Casella (AVS) attacca: "La laurea in medicina diventa costosissima e inaccessibile anche a persone meritevoli"

Dal momento che è scaduto l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di istituzioni universitarie - pubbliche e private - cui affidare porzioni del Presidio Ospedaliero Santa Corona di Pietra Ligure da destinare all’attivazione di corsi di laurea, avente ad oggetto l’immobile denominato “Scuola Infermieri”, proprietà di A.T.S. Liguria, il consigliere regionale Jan Casella (AVS) ha chiesto alla Giunta se è vero che alla manifestazione di interesse ha partecipato soltanto un soggetto: “Link University”.

Inoltre Casella ha chiesto se tra i corsi di laurea o di alta formazione che saranno attivati rientrerà anche il corso di laurea in infermieristica.

Il consigliere ha manifestato disappunto per il fatto che vengono chiusi dei corsi pubblici e si apre ai privati, per cui la laurea in medicina diventa costosissima e inaccessibile anche a persone meritevoli.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha risposto che "dai verbali delle offerte pervenute risulta un’unica candidatura: quella di Link University Campus. Per quanto riguarda il corso di laurea in infermieristica, Nicolò ha ribadito che è già attivo al Santa Corona di Pietra Ligure".