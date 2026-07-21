Savona, la giunta approva il nuovo Piano economico-finanziario, previsto un aumento della tassa sui rifiuti

Potrebbe essere del 6% l'aumento della Tari a Savona. Il Piano economico-finanziario- Pef, che va approvato entro fine luglio, è stato discusso in giunta comunale e comporterebbe un incremento delle tariffe, destinato, se confermato nei prossimi passaggi amministrativi, ad alimentare ulteriormente il dibattito sul nuovo sistema di raccolta differenziata, già al centro di forti contestazioni da parte di cittadini e associazioni.

Dal Comune, tuttavia, invitano alla prudenza. La pratica deve ancora essere completata, stando a quanto dice Palazzo Sisto. L'eventuale rincaro sarebbe comunque legato alla necessità di coprire i maggiori costi sostenuti per l'introduzione del nuovo servizio di raccolta differenziata e per gli investimenti effettuati da Sea-S.

La prospettiva di un ulteriore aumento arriva mentre è già in corso la contestazione delle attuali tariffe. L'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (Uppi) e l'associazione Diritti, Cultura e Sviluppo stanno infatti assistendo i propri associati nella presentazione di ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria contro gli aumenti della Tari; uno è già stato notificato al Comune nei giorni scorsi.