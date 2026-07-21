Villanova d’Albenga, il cabarettista musicista Marco Carena apre “Autori a Bossoleto”. Presenta il suo libro “Da Sanscemo a Sanremo”

Libri da leggere, ascoltare e… da bere. Mercoledì 22 luglio, alle 21.15, prende il via la terza edizione di “Autori a Bossoleto”, da quest’anno caratterizzata da un tocco di musica che lega quasi tutti gli autori ospiti.

Ad aprire il calendario della rassegna che anima la suggestiva piazzetta del borgo di Bossoleto di Villanova d’Albenga, sarà il cabarettista, musicista e scrittore Marco Carena, che presenterà il libro Da Sanscemo a Sanremo – Questione di… (Pathos Edizioni): un racconto ironico e autobiografico che ripercorre, con il suo inconfondibile stile, una carriera costruita tra canzone d’autore, cabaret e televisione.

Per il debutto, Marco Carena accompagnerà il racconto del suo libro con la chitarra, ripercorrendo alcuni dei momenti più significativi della sua carriera: dal Festival di Sanscemo al Festival di Sanremo, fino alle partecipazioni al Maurizio Costanzo Show. Un viaggio tra musica, ironia e ricordi che racconta la storia di un cantautore per passione e cabarettista per caso, capace ancora oggi di conquistare il pubblico con uno sguardo divertito sulla quotidianità.

Le interviste saranno curate dalla giornalista Monica Napoletano, ideatrice della rassegna insieme al Comitato di Bossoleto. Al termine di ogni presentazione, Ottavia Castellaro coinvolgerà il pubblico in una dimostrazione di mixology preparando un cocktail ispirato all’autore ospite, tratto anche dal suo libro Aromatiche da bere. A Marco Carena sarà dedicato il cocktail DNA Queer, realizzato da Ottavia Castellaro e offerto in degustazione al pubblico.

La serata si concluderà con un brindisi insieme allo scrittore a cura del Comitato di Bossoleto. Il suggestivo e fresco Borgo di Bossoleto si trova a pochi chilometri da Alassio e Albenga. L’ingresso è libero.

La rassegna è organizzata dal Comitato di Bossoleto con il patrocinio e sostegno del Comune di Villanova d’Albenga e il prezioso aiuto delle Edizioni Delfino Moro. della rassegna prosegue: 30 luglio – Maurizio Pupi Bracali presenta Primavera Nera (Edizioni Delfino Moro), nuovo, intricato e avvincente giallo con protagonista l’ispettore Calcagno; 8 agosto – Alfredo Silvestri presenta DREAM, noi cresciuti creando musica Prog (Edizioni Delfino Moro), accompagnando il racconto con la musica dal vivo. La storia di un gruppo che rispecchia un’epoca e una Albenga simbolo dell’Italia anni settanta; 13 agosto – Stefano Brocks propone Sanremo VS Hit Parade (D Idee), un viaggio tra classifiche, Festival e curiosità inedite e dietro le quinte sulla manifestazione più amata d’Italia, con ascolto dei brani; 22 agosto – Serata realizzata con FIDAPA BPW Italy – Sezione di Albenga. Ospite la giornalista Maria Luisa Alberico con Abbecedario Dionisiaco. In vigna, nel calice, a tavola (Marco Sabatelli Editore). Si approfondisce il tema del rapporto fra le donne e il vino nella storia; 29 agosto – Giancarlo Canepa presenta il romanzo 26 Ore di Buio (Edizioni Delfino Moro). Un debutto di successo con una storia avvincente con al centro un uomo che fa il bilancio della sua vita avventurosa e estrema; 4 settembre – Santo Vruna presenta Il secolo sbagliato (Brè Edizioni). Il liutaio di Albenga, debutta nella scrittura e non delude. Presentazione accompagnato al pianoforte jazz da Edoardo Vruna; 12 settembre – Gran finale musicale con Nando Rizzo e una serata inedita “…emozioNando… Canzoni, pensieri e forse… Poesie” l’omaggio ai grandi interpreti della canzone italiana con cui ha suonato nella sua carriera.

Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento al Comune di Villanova d’Albenga, al Comitato e agli abitanti di Bossoleto e alle Edizioni Delfino Moro per il sostegno alla manifestazione.