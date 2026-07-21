“Alassio di Venerdì”: Battista Gardoncini presenta il suo nuovo romanzo “Vento fresco”

Nei Giardini di Piazza della Libertà, ad Alassio, proseguono le serate estive della rassegna “Alassio di Venerdì”, promossa dal Comune di Alassio. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 24 luglio alle ore 21.15 con la presentazione di “Vento fresco”, il nuovo romanzo di Battista Gardoncini, pubblicato da Capricorno.

Protagonista del libro è Giovanni Ponte, detto Ivan, un uomo dal carattere duro e dal passato turbolento che, dopo una giovinezza difficile, si guadagna da vivere come skipper accompagnando turisti nel Mediterraneo. La sospetta morte del padre, un malavitoso corso che aveva abbandonato lui e la madre subito dopo la sua nascita, lo trascina però in una vicenda ricca di misteri che si snoda tra la Corsica, la Costa Azzurra e Torino. Quando uno dei membri dell'equipaggio tenta di ucciderlo, Ivan comprende che per trovare le risposte che cerca dovrà scavare molto indietro nel tempo, riportando alla luce verità e vicende che qualcuno avrebbe preferito lasciare sepolte.

Con “Vento fresco”, Gardoncini attinge alla propria esperienza di velista per raccontare una storia dove la navigazione d’altura è parte integrante di un meccanismo giallo pieno di sorprese e colpi di scena.



Battista Gardoncini è torinese, ha due figlie, due nipoti e un cane. Ama la vela, la montagna e gli scacchi. Giornalista professionista, cronista di nera e giudiziaria, poi conduttore televisivo e radiofonico, volto molto noto della redazione piemontese della RAI, è stato per vent’anni il responsabile del telegiornale scientifico Leonardo su RAI 3. Ora in pensione, continua a occuparsi di scienza, politica, e cultura sul blog www.oltreilponte.org.