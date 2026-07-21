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Attualità | 21 luglio 2026, 15:25

Demolizione e ricostruzione ponte sul Quiliano a Vado: il fine lavori previsto il 7 ottobre

Nel frattempo scatta un cantiere in via Bonini a Savona. Nei pressi della galleria Valloria le lavorazioni si concluderanno a fine agosto

Coda sul ponte sul torrente Quiliano

Coda sul ponte sul torrente Quiliano

7 ottobre. Questa la data fissata per il completamento dei lavori sul ponte sul torrente Quiliano tra Savona e Vado Ligure.

I lavori di demolizione e ricostruzione, con il posizionamento di un semaforo per il senso unico alternato sull'Aurelia, erano scattati lo scorso 4 maggio.

Nel frattempo poi erano presenti anche i lavori sulla strada di scorrimento veloce, poi conclusi dopo non poche vicessitudini e attualmente rimane anche l'impianto semaforico a Legino sul viadotto di Corso Svizzera. Che dovrebbe essere rimosso entro la fine di settembre.

Da ieri inoltre sono iniziate le lavorazioni in via Bonini, tra via Pietragrossa e via Bresciana, che dovrebbero concludersi il 31 luglio (il cantiere però doveva scattare ad inizio mese), salvo proroghe, per la messa in sicurezza del viadotto, teatro da tempo di diversi incidenti stradali. Il Comune aveva infatti affidato nei mesi scorsi l'intervento di manutenzione straordinaria che riguarda i giunti di dilatazione presenti su alcuni ponti e viadotti cittadini, tra cui quello della zona di Legino 167.

 Non stanno comunque mancando le polemiche da parte di chi è abituato a spostarsi proprio tra la zona leginese in direzione centro città o Vado/Quiliano.

Tra gli altri cantieri presenti nel capoluogo anche quello nei pressi della galleria Valloria. La ditta incaricata da Anas infatti sta intervenendo dall'inizio di giugno per la manutenzione del paramento del muro di sottoscarpa e la ristrutturazione dei marciapiedi e dei parapetti. E' stata infatti ristretta la carreggiata destra e posizionato un limite di 30 km/h sul tratto.

I lavori dovrebbero concludersi entro il 31 agosto.

Cantiere in via Bonini

Cantiere in via Bonini

Cantiere nei pressi della galleria Valloria

Cantiere nei pressi della galleria Valloria

Luciano Parodi

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