Savona, nei parcheggi arrivano i pulsanti anti-aggressione: parte il nuovo sistema di sicurezza

Sono stati installati i primi dispositivi dotati di pulsanti di emergenza e assistenza all’interno del parcheggio Torre Porto di Savona con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più sicuro ed efficiente per la clientela.

I nuovi apparecchi sono progettati per offrire un supporto immediato in caso di difficoltà o situazioni di pericolo. Il pulsante "Emergency" consente di attivare un collegamento diretto con la sala operativa della sosta che, qualora necessario, provvede a smistare tempestivamente la chiamata al Numero Unico di Emergenza. Il pulsante "Consulting" invece è dedicato alle richieste di assistenza relative alla sosta, come segnalazioni di criticità, informazioni o chiarimenti sull'utilizzo del parcheggio. Grazie a questo sistema i nostri operatori possono intervenire in tempo reale, fornendo assistenza rapida e qualificata.

I dispositivi sono già operativi in diverse aree del parcheggio Torre Porto e segnalati da appositi cartelli esplicativi. Il progetto sarà progressivamente esteso agli altri parcheggi della città di Savona: le prossime installazioni sono previste, in ordine, presso i parcheggi di via Piave, Piazza del Popolo e Priamar.

Sul fronte della sicurezza, restano attivi il presidio h24 in Piazza del Popolo e le due squadre di vigilanza operanti tra Piazza del Popolo e Torre Porto. Per rafforzare ulteriormente le misure di tutela dal 1° luglio è stata inoltre introdotta la chiusura delle porte e del cancello del parcheggio di Torre Porto nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 6:00.

“Con questo progetto, e come promesso all’avvio di gestione, abbiamo voluto compiere un ulteriore passo avanti per garantire ai nostri clienti un'esperienza di sosta sempre più sicura e assistita. I nuovi dispositivi – dichiara il Direttore Generale di TPL Linea Giampaolo Rossi – ci consentono di intervenire con tempestività sia in caso di emergenza, sia quando i clienti necessitano di informazioni, supporto sulla sosta o desiderano segnalare eventuali criticità. Un’iniziativa pensata per rafforzare il dialogo con i nostri clienti e offrire un servizio sempre più vicino alle loro esigenze”.

L'Assessore alla Sicurezza del Comune di Savona Barbara Pasquali commenta: “Fino allo scorso anno ci veniva segnalato da residenti ed esercenti della Darsena il precario stato di sicurezza del parcheggio Torre Porto. Da quando TPL è subentrata nella gestione dei parcheggi comunali, la situazione è decisamente migliorata, con l'ammodernamento del sistema di videosorveglianza e con la vigilanza notturna. Ora, anche a seguito delle nostre richieste di rendere sempre più sicuri i parcheggi pubblici cittadini, viene ulteriormente intensificata l'azione di contrasto al degrado e di miglioramento del servizio all'utenza, con l'installazione dei dispositivi di emergenza e assistenza nelle aree di parcheggio”.

“È stato, inoltre, realizzato, dal primo luglio scorso, un ulteriore ed importante presidio di sicurezza: la chiusura delle porte e del cancello del parcheggio di Torre Porto nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le 6. Tutte queste azioni si inseriscono nel piano coordinato dall'Amministrazione di rendere sempre più facilmente fruibili e sicuri i parcheggi pubblici e si vanno ad aggiungere a quanto già fatto nel parcheggio di Piazza del Popolo con il sistema di videosorveglianza (prima esistente solo in prossimità degli accessi) e con la realizzazione delle torri faro che hanno reso molto più illuminata tutta l'area” conclude l’Assessore Pasquali.