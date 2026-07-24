Medici di famiglia, verso l'assegnazione degli incarichi: in Asl2 sono vacanti 51 posti

Sarà giovedì 6 agosto la giornata decisiva per l'assegnazione degli incarichi vacanti di medico di medicina generale in Liguria. La Regione ha fissato per quella data la convocazione dei medici inseriti nelle graduatorie, chiamati a scegliere tra le sedi disponibili nelle cinque Asl liguri. Per il territorio dell'Asl2 Savonese sono in tutto 51 gli incarichi da coprire, distribuiti tra i distretti Albenganese, Finalese, Bormide e Savonese.

Il rischio, però, è che i medici in graduatoria non siano sufficienti a coprire tutti i posti vacanti, lasciando alcune zone scoperte e causando forti disagi ai pazienti. È di poche settimane fa il caso di Carcare, dove, in seguito al pensionamento del dottor Alberto Rebella, i pazienti sono stati indirizzati verso medici di famiglia con studio a Cairo Montenotte, Dego o Millesimo. Una situazione particolarmente problematica per le persone anziane e sole, che hanno difficoltà a spostarsi da un paese all'altro.

Il numero più consistente di posti è concentrato nel Distretto Savonese, dove sono previsti 18 incarichi. Di questi, dieci riguardano il comune di Savona, mentre gli altri sono distribuiti tra Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Celle Ligure, Quiliano, Stella, Urbe, Vado Ligure e Varazze.

Nel Distretto Bormide sono disponibili 13 incarichi, con sedi nei comuni di Altare, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Dego e Millesimo. Alcuni posti riguardano aree classificate come disagiate, come Calizzano.

Sono invece undici gli incarichi previsti nel Distretto Finalese, tra Boissano, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Loano, Orco Feglino, Pietra Ligure e Toirano.

Completano il quadro i nove incarichi del Distretto Albenganese, che interessano Alassio, Albenga, Andora, Ceriale, Garlenda e Villanova d'Albenga.

Le assegnazioni avverranno nel corso della riunione plenaria organizzata dalla Regione Liguria a Genova. I medici potranno partecipare sia in presenza sia da remoto e gli incarichi saranno attribuiti seguendo l'ordine delle graduatorie previste dal bando regionale.