Sanità, il Finalese guarda al futuro: sindaci e Ats Liguria a confronto sul nuovo Piano sociosanitario

Si è tenuta ieri presso la sala consiliare del Comune di Finale Ligure, una riunione dei sindaci del comprensorio con il Direttore Sociosanitario di Ats Liguria Pierluigi Vinai. E’ stata l’occasione per mettere al centro le tematiche di sanità territoriale, in particolare il ruolo dei distretti e degli ambiti territoriali e nel corso dell’incontro si è discusso anche dello PSIR, il Piano Sociosanitario Integrato Regionale.

A riguardo il DSS di Ats Liguria Vinai ha affermato: "C’è stato un importante scambio di vedute con i sindaci del comprensorio, questo incontro rientra nel percorso di miglioramento del Piano chiesto ai sindaci della Liguria, ed è in questo senso che vogliamo lavorare, con la piena disponibilità di Regione Liguria e di Ats Liguria".

L’assessora ai servizi sociali del comune di Finale Ligure e presidente della conferenza dei sindaci Ats 5 Finalese Luciana Di Mauro ha detto: "La riunione di ieri è stata un bel momento di confronto, ed è stata molto importante la spiegazione del Dott. Vinai sull’integrazione. Inoltre per quanto concerne la gestione del PSIR, come ambito, abbiamo deciso la soluzione più idonea, un progetto pilota, ossia un consorzio, sia per dare una personalità giuridica al Piano che per gestire in modo più performante i servizi".