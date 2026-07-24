Bambina colpita ad Andora dai frammenti di un fuoco d'artificio: sta meglio

Sta meglio la bimba di 6 anni che domenica scorsa era stata colpita dai frammenti di un fuoco d'artificio ad Andora mentre era con la mamma, 39 anni, anche lei ferita lievemente.

La piccola aveva riportato alcune ustioni di secondo e terzo grado alle gambe, al torace e al volto che avevano reso necessario l'immediato ricovero all'ospedale Gaslini di Genova dove è stata operata.

Secondo il racconto della madre, la bambina era con lei sulla passeggiata, insieme alla folla di spettatori, per assistere allo show pirotecnico sul mare quando - riferisce - "un fuoco d'artificio ci ha colpite, provocandoci delle ustioni".

La bimba era stata cosi soccorsa e immediatamente trasferita al nosocomio pediatrico genovese per le cure necessarie.

La madre aveva riportato ferite più lievi e medicata dai sanitari, era stata dimessa dall'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure nella notte.

L'accaduto aveva mobilitato i soccorsi e ora sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica con la famiglia che ha affidato l'incarico ad un legale.

"Ho ricevuto subito messaggi dall'amministrazione comunale - aveva spiegato la donna - Stanno cercando di capire cosa sia successo".

Nella giornata di oggi verranno svolti ulteriori accertamenti sulla bambina e poi sarà in via di dimissione continuando però ad effettuare poi successivi controlli ambulatoriali.