Nuovo "polmone" per la sosta a Celle: 29 parcheggi dall'ex Pitosforo

Nuovo "polmone" di parcheggi a Celle Ligure.

Sono stati infatti conclusi gli interventi di sistemazione degli stalli nell'area dove sorgeva lo storico ex ristorante Pitosforo sopra il porticciolo di Cala Cravieu.

L'immobile era stato demolito nell'aprile del 2025 e l’amministrazione comunale aveva deciso di destinarla a parcheggio per autovetture con un divieto di transito a veicoli con altezza superiore a 2.30 metri evitando così la sosta dei camper. Sono stati istituiti 28 stalli, di cui 8 nel tratto dell’area al livello inferiore e 20 nel tratto superiore.

E' stato inoltre realizzato un parcheggio riservato a veicoli al servizio di persone con disabilità all’inizio del livello superiore lato mare.

E' presente anche un'area picnic.

Lo storico ristorante era risultato abusivo e negli anni si erano susseguiti i ricorsi al Tar dei vari gestori che però era decaduti ed era stata disposta una sospensiva.

Il Responsabile del Servizio Demanio con un'ordinanza pubblicata il 13 dicembre del 2023 aveva dichiarato decaduta la concessione demaniale marittima rilasciata dal comune di Celle Ligure con lo scopo di occupare un'area della superficie di 1106 mq per mantenere un chiosco bar e relativo dehor e parcheggio autovetture.

Era stato poi ordinato all'ufficio Lavori Pubblici di demolire tutte le opere abusive e ad occuparsi delle spese era stato proprio il comune cellese che aveva ricevuto un cofinanziamento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.