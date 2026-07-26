Cairo, messa in sicurezza dei ponti sulla Sp 41: prove di carico concluse sul primo, al via il cantiere sul secondo attraversamento

Si è conclusa la fase delle prove di carico sul ponte al km 6+500 della Sp 41 Pontinvrea–Montenotte Superiore, nel territorio comunale di Cairo Montenotte.
Le verifiche hanno consentito di valutare la risposta della struttura alle sollecitazioni generate dai carichi stradali, nell’ambito dell’intervento di consolidamento e messa in sicurezza del manufatto.
Le prove rappresentano uno degli ultimi passaggi prima della conclusione dei lavori sul primo ponte interessato dal piano di risanamento, con l’obiettivo di restituire piena funzionalità e sicurezza all’infrastruttura dopo gli interventi di adeguamento strutturale.
Nel frattempo è stato predisposto il bypass ciclopedonale in corrispondenza del cantiere del secondo attraversamento, situato al km 7+830 della stessa provinciale. La soluzione consentirà di garantire il collegamento con la borgata Isola anche durante la nuova fase dei lavori.
I lavori partiranno lunedì 27 luglio e riguarderà il rifacimento del ponte interessato da problemi strutturali.