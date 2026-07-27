 / Attualità

Attualità | 27 luglio 2026, 14:39

Garlenda, compie 103 anni Angiolina Morando. Il Sindaco: "La sua vita racconta un secolo di cambiamenti e il suo costante impegno civico rappresenta un esempio prezioso"

Tra i ricordi custoditi c’è anche quello del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, quando per la prima volta le donne italiane furono chiamate alle urne

Ha spento 103 candeline Angiolina Morando la residente più anziana di Garlenda, circondata dall’affetto della sua famiglia e dagli auguri dell’intera comunità. Per l’occasione il sindaco Alessandro Navone ha fatto visita alla festeggiata, portandole il saluto e gli auguri dell’Amministrazione comunale.

Una vita lunga oltre un secolo, che attraversa alcune delle pagine più importanti della storia italiana. Tra i ricordi custoditi dalla 103enne c’è anche quello del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, quando per la prima volta le donne italiane furono chiamate alle urne. Un diritto che ha sempre continuato a esercitare con convinzione: anche in occasione dell’ultimo referendum, infatti, non ha rinunciato a esprimere il proprio voto, offrendo un esempio concreto di partecipazione civica e senso delle istituzioni.

«Celebrare i 103 anni della nostra concittadina – sottolinea il sindaco Alessandro Navone – significa rendere omaggio non solo a una persona straordinaria, ma anche alla memoria storica della nostra comunità. La sua vita racconta un secolo di cambiamenti e il suo costante impegno civico rappresenta un esempio prezioso, soprattutto per le giovani generazioni. A lei rivolgo, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Garlenda, i più sinceri auguri.»

L’incontro si è svolto in un clima di grande emozione, con la famiglia riunita per celebrare un traguardo raro e significativo. Un momento semplice ma ricco di significato, che ha voluto esprimere la gratitudine dell’intera comunità nei confronti di una donna che, con la sua storia, rappresenta una testimonianza vivente del passato e un esempio di attaccamento ai valori della democrazia.

Il Comune di Garlenda rinnova così la propria vicinanza ai cittadini più anziani, custodi di esperienze, tradizioni e memoria, patrimonio fondamentale per la crescita e l’identità della comunità.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium