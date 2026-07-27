Accoltellamento a Loano, 17enne fuori pericolo: l'autore sarebbe stato ripreso dalle telecamere

Sarebbero stati immortalati dalle telecamere, uno dei due ha colpito con il coltello e poi sono scappati.

Proseguono le indagini per risalire all'autore dell'accoltellamento avvenuto sabato scorso a Loano in Piazza Luigi Cadorna. Vittima un 17enne, R.G., di nazionalità albanese ma da anni residente con la famiglia nel comune loanese.

Il drammatico accaduto si sarebbe verificato al culmine di un litigio tra due gruppi di giovani.

Sul posto erano intervenute l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa loanese che aveva trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il ragazzo, colpito all'addome, era stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza e ora è fuori pericolo.

Continuano nel frattempo le indagini dei carabinieri della stazione loanese, coordinati dal Pubblico Ministero Chiara Venturi, che hanno visionato le telecamere e raccolto le testimonianze.