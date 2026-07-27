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Cronaca | 27 luglio 2026, 15:55

Incidente in A10 tra Orco Feglino e Spotorno: traffico in tilt

Secondo le prime informazioni sarebbero coinvolti tre mezzi

Incidente in A10 tra Orco Feglino e Spotorno: traffico in tilt

Si verifica un incidente in A10 al km 57+400 tra Orco Feglino e Spotorno intorno alle 15.15 e scatta l'intervento dei soccorsi.

Secondo le prime informazioni sarebbero coinvolti tre mezzi.

Al momento sul tratto, tra Pietra Ligure e il comune spotornese in direzione di Savona sono presenti 7 km di coda.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Croce Bianca di Finale, l'automedica del 118, i vigili del fuoco e il personale autostradale.

Un ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

Redazione

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