Incidente in A10 tra Orco Feglino e Spotorno: traffico in tilt

Si verifica un incidente in A10 al km 57+400 tra Orco Feglino e Spotorno intorno alle 15.15 e scatta l'intervento dei soccorsi.
Secondo le prime informazioni sarebbero coinvolti tre mezzi.
Al momento sul tratto, tra Pietra Ligure e il comune spotornese in direzione di Savona sono presenti 7 km di coda.
Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Croce Bianca di Finale, l'automedica del 118, i vigili del fuoco e il personale autostradale.
Un ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.