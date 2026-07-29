Carcare, riaperto a doppio senso il viadotto sulla Sp 29 fino a Ferragosto

È stato rimosso il semaforo che regolava il senso unico alternato e ripristinata la normale circolazione a doppio senso nel Comune di Carcare, lungo la Sp 29 del Colle di Cadibona, in corrispondenza del ponte al km 134+191, nell’area del cantiere adiacente alla stazione di servizio, finalizzato alla messa in sicurezza e consolidamento del manufatto.

La riconfigurazione delle lavorazioni per agevolare il traffico rientra nel piano estivo della Provincia di Savona, volto a migliorare la fluidità e la sicurezza della circolazione, in particolare lungo gli assi strategici di collegamento tra Piemonte e Liguria, in previsione dell’incremento dei flussi turistici. La riapertura temporanea a doppio senso sarà garantita fino a Ferragosto; successivamente verrà ripristinato il senso unico alternato regolato da semaforo, necessario per consentire in sicurezza il montaggio delle barriere e il completamento degli interventi.

"L’obiettivo, come sempre, è quello di contemperare l’efficacia delle attività di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, della nostra complessa e delicata rete viaria provinciale con le esigenze di fruibilità e sicurezza della circolazione. Un impegno che tiene conto delle specificità del territorio, delle necessità delle comunità locali e, in questo particolare periodo caratterizzato da un significativo incremento dei flussi di traffico, della necessità di garantire una mobilità efficiente e sicura", commenta il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.