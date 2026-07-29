Politiche abitative, Scajola incontra Federcasa: "Al Governo chiederemo lo stop a IMU e IRES per le aziende casa"

L'assessore regionale all'Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola, in qualità di coordinatore vicario del tavolo in materia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha incontrato oggi a Roma, presso la sede della Regione Liguria, i vertici nazionali di Federcasa. Presenti all'incontro il presidente Marco Buttieri, il direttore Patrizio Losi e la delegazione della Giunta della federazione che segue i rapporti di lavoro.

Obiettivo della riunione quello di fare il punto sulle principali tematiche che interessano l'edilizia residenziale pubblica e sociale, dando seguito all'accordo di reciproco scambio e confronto siglato tra le parti nel luglio 2025. Particolare attenzione è stata riservata al taglio dell'IMU e dell'IRES per gli ex IACP (Istituti Autonomi Case Popolari).

Conferenza delle Regioni e Federcasa avanzeranno, infatti, una richiesta al Governo per l'eliminazione delle imposte suddette, considerata la funzione sociale svolta dalle aziende casa e i costi per sostenerle che, di fatto, potrebbero essere utilizzati per nuovi alloggi e dunque nuove opportunità per chi ne ha più bisogno.



"Con Federcasa abbiamo un confronto costante che ha l'obiettivo di porre le condizioni per aiutare il più possibile le persone in difficoltà- spiega il coordinatore vicario Marco Scajola -. Insieme chiederemo ufficialmente al Governo l'esenzione dall'IMU e dall'IRES per le aziende casa. Queste svolgono un innegabile ruolo sociale e rischiano, non solo a livello ligure ma italiano, un'eccessiva esposizione finanziaria per far fronte all'obbligo di pagare queste tasse. Riteniamo che le risorse destinate oggi a questo scopo risulterebbero di vitale importanza per le aziende, ma soprattutto per i cittadini che necessitano di risposte abitative. Potrebbero, infatti, essere investite su ristrutturazioni o nuovi alloggi. Confidiamo che il Governo comprenda la nostra richiesta e inizi un percorso condiviso in grado di portare all'ottenimento di questo risultato che, davvero, rappresenterebbe un primo freno all'emergenza abitativa. Al contempo chiederemo all'Europa che venga riconosciuto, anche dal punto di vista economico, il succitato valore sociale delle aziende con risorse specifiche a loro destinate.

Ringrazio il presidente Buttieri e tutti i membri di Federcasa intervenuti per questo tavolo di lavoro condiviso, ma anche per il prezioso operato quotidiano".



"Ringrazio l'assessore Marco Scajola per la costante attenzione alle politiche abitative e alle nostre aziende e enti - afferma il presidente di Federcasa Marco Buttieri-. Il tema delle risorse è oggi prioritario, anche in vista del rinnovo del CCNL dei lavoratori e dei dirigenti, che graverà su bilanci già penalizzati dall'aumento dei costi energetici, della morosità, ma soprattutto della pressione fiscale che incide pesantemente e in modo ingiustificato, visto il nostro ruolo sociale e di integrazione. L'esenzione da IMU e IRES rappresenterebbe un giusto riconoscimento del ruolo talvolta “assistenziale” delle nostre aziende e enti. Federcasa sarà al fianco delle Regioni nel chiedere al Governo di inserire queste misure già nella prossima legge di bilancio".