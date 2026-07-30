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Attualità | 30 luglio 2026, 13:29

Varazze, una serata per scoprire le opportunità del Rotary dedicate ai giovani

Domenica 2 agosto all'Oratorio San Bartolomeo saranno presentati i programmi Interact, RYPEN e Scambio Giovani. L'incontro, aperto a famiglie, insegnanti ed educatori, sarà anche l'occasione per discutere della nascita dell'Interact Club Varazze Riviera del Beigua

Varazze, una serata per scoprire le opportunità del Rotary dedicate ai giovani

Il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua organizza una serata dedicata ai programmi giovanili del Rotary, aperta a ragazzi, genitori, insegnanti ed educatori del territorio. L'appuntamento è in programma domenica 2 agosto 2026, alle ore 20.30, presso l'Oratorio San Bartolomeo di Varazze, in piazza San Bartolomeo 5.

L'iniziativa nasce da una domanda semplice ma sempre più attuale: come offrire ai giovani opportunità concrete per sviluppare leadership, autonomia, capacità relazionali, spirito di iniziativa e senso di responsabilità, competenze che li accompagneranno per tutta la vita?

Nel corso della serata saranno presentati alcuni dei principali programmi giovanili promossi dal Rotary International e dal Distretto Rotary 2032. Tra questi figurano Interact, il programma rivolto ai ragazzi dai 12 ai 18 anni che promuove amicizia, servizio e sviluppo delle capacità di leadership; RYPEN (Rotary Youth Program of Enrichment), dedicato alla crescita dell'autostima, della comunicazione e della capacità di lavorare in gruppo; e i programmi di Scambio Giovani Rotary, che ogni anno consentono a migliaia di studenti di vivere esperienze formative e culturali di grande valore.

L'incontro rappresenterà inoltre un momento di ascolto e confronto con la cittadinanza per valutare l'interesse verso la possibile costituzione dell'Interact Club Varazze Riviera del Beigua, la cui nascita è auspicata per il prossimo 6 settembre 2026.

"Spesso si parla di preparare i giovani al futuro. Noi crediamo che, accanto alle conoscenze apprese a scuola, sia importante offrire occasioni per sviluppare competenze umane e relazionali: lavorare in gruppo, organizzare un progetto, parlare in pubblico, assumersi responsabilità, affrontare nuove sfide e costruire relazioni positive", dichiara Alberto Agnese, presidente del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua. "La serata nasce proprio per condividere con ragazzi e famiglie alcune opportunità concrete per crescere attraverso l'esperienza e per ascoltare le esigenze dei giovani del nostro territorio."

"L'Interact è una vera palestra di cittadinanza attiva", aggiunge Monica Vazio, referente Interact del Distretto Rotary 2032. "I ragazzi imparano facendo, scoprono le proprie capacità, sviluppano autonomia e comprendono che, anche alla loro età, possono contribuire positivamente alla comunità. È un percorso che aiuta a formare cittadini consapevoli, responsabili e pronti a mettersi in gioco."

"Ho partecipato al RYPEN quando ero adolescente e quell'esperienza mi ha permesso di conoscere nuovi amici, confrontarmi con ragazzi provenienti da realtà diverse e acquisire maggiore fiducia nelle mie capacità", racconta Marta Viglizzo, past rappresentante distrettuale Interact 2032. "Programmi come RYPEN e Interact dimostrano che si può imparare moltissimo divertendosi, creando relazioni autentiche e realizzando progetti che hanno un impatto concreto sugli altri."

Alla serata parteciperanno inoltre Federica Castrovilla, referente distrettuale del programma RYPEN, e Riccardo Martinengo Tonelli, rappresentante distrettuale Interact 2032. Sia Riccardo Martinengo Tonelli sia Marta Viglizzo hanno partecipato in passato a un'edizione del RYPEN, esperienza che ha contribuito al loro percorso di crescita personale e li ha successivamente portati ad assumere ruoli di responsabilità all'interno dell'Interact distrettuale.

Attraverso le loro testimonianze dirette, i partecipanti potranno comprendere il valore che questi programmi possono offrire ai giovani in termini di autostima, leadership, capacità di collaborazione e costruzione di relazioni positive.

L'incontro è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

Redazione

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