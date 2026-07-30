Varazze, una serata per scoprire le opportunità del Rotary dedicate ai giovani

Il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua organizza una serata dedicata ai programmi giovanili del Rotary, aperta a ragazzi, genitori, insegnanti ed educatori del territorio. L'appuntamento è in programma domenica 2 agosto 2026, alle ore 20.30, presso l'Oratorio San Bartolomeo di Varazze, in piazza San Bartolomeo 5.

L'iniziativa nasce da una domanda semplice ma sempre più attuale: come offrire ai giovani opportunità concrete per sviluppare leadership, autonomia, capacità relazionali, spirito di iniziativa e senso di responsabilità, competenze che li accompagneranno per tutta la vita?

Nel corso della serata saranno presentati alcuni dei principali programmi giovanili promossi dal Rotary International e dal Distretto Rotary 2032. Tra questi figurano Interact, il programma rivolto ai ragazzi dai 12 ai 18 anni che promuove amicizia, servizio e sviluppo delle capacità di leadership; RYPEN (Rotary Youth Program of Enrichment), dedicato alla crescita dell'autostima, della comunicazione e della capacità di lavorare in gruppo; e i programmi di Scambio Giovani Rotary, che ogni anno consentono a migliaia di studenti di vivere esperienze formative e culturali di grande valore.

L'incontro rappresenterà inoltre un momento di ascolto e confronto con la cittadinanza per valutare l'interesse verso la possibile costituzione dell'Interact Club Varazze Riviera del Beigua, la cui nascita è auspicata per il prossimo 6 settembre 2026.

"Spesso si parla di preparare i giovani al futuro. Noi crediamo che, accanto alle conoscenze apprese a scuola, sia importante offrire occasioni per sviluppare competenze umane e relazionali: lavorare in gruppo, organizzare un progetto, parlare in pubblico, assumersi responsabilità, affrontare nuove sfide e costruire relazioni positive", dichiara Alberto Agnese, presidente del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua. "La serata nasce proprio per condividere con ragazzi e famiglie alcune opportunità concrete per crescere attraverso l'esperienza e per ascoltare le esigenze dei giovani del nostro territorio."

"L'Interact è una vera palestra di cittadinanza attiva", aggiunge Monica Vazio, referente Interact del Distretto Rotary 2032. "I ragazzi imparano facendo, scoprono le proprie capacità, sviluppano autonomia e comprendono che, anche alla loro età, possono contribuire positivamente alla comunità. È un percorso che aiuta a formare cittadini consapevoli, responsabili e pronti a mettersi in gioco."

"Ho partecipato al RYPEN quando ero adolescente e quell'esperienza mi ha permesso di conoscere nuovi amici, confrontarmi con ragazzi provenienti da realtà diverse e acquisire maggiore fiducia nelle mie capacità", racconta Marta Viglizzo, past rappresentante distrettuale Interact 2032. "Programmi come RYPEN e Interact dimostrano che si può imparare moltissimo divertendosi, creando relazioni autentiche e realizzando progetti che hanno un impatto concreto sugli altri."

Alla serata parteciperanno inoltre Federica Castrovilla, referente distrettuale del programma RYPEN, e Riccardo Martinengo Tonelli, rappresentante distrettuale Interact 2032. Sia Riccardo Martinengo Tonelli sia Marta Viglizzo hanno partecipato in passato a un'edizione del RYPEN, esperienza che ha contribuito al loro percorso di crescita personale e li ha successivamente portati ad assumere ruoli di responsabilità all'interno dell'Interact distrettuale.

Attraverso le loro testimonianze dirette, i partecipanti potranno comprendere il valore che questi programmi possono offrire ai giovani in termini di autostima, leadership, capacità di collaborazione e costruzione di relazioni positive.

L'incontro è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.