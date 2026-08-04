Auto fuori strada in via Sanda a Celle Ligure: un ferito in codice rosso al San Paolo

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Celle Ligure. Poco dopo le 18.30, per cause ancora in fase di accertamento, un'auto è uscita di strada mentre percorreva via Sanda, finendo per cappottarsi.

Alla guida del mezzo si trovava un uomo di 90 anni. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Varazze e i Vigili del fuoco, che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza l'area.

Considerate le condizioni del ferito, è stato disposto il trasferimento in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona.