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Cronaca | 04 agosto 2026, 19:41

Auto fuori strada in via Sanda a Celle Ligure: un ferito in codice rosso al San Paolo

Incidente poco dopo le 18.30, sul posto Croce Rossa di Varazze e Vigili del fuoco

Auto fuori strada in via Sanda a Celle Ligure: un ferito in codice rosso al San Paolo

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Celle Ligure. Poco dopo le 18.30, per cause ancora in fase di accertamento, un'auto è uscita di strada mentre percorreva via Sanda, finendo per cappottarsi.

Alla guida del mezzo si trovava un uomo di 90 anni. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Varazze e i Vigili del fuoco, che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza l'area.

Considerate le condizioni del ferito, è stato disposto il trasferimento in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona.

Redazione

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