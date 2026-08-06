Varazze, incursioni notturne negli stabilimenti balneari: rubato anche un pattino ritrovato poi a Celle

È allarme sicurezza negli stabilimenti balneari di Varazze.

Nelle ultime notti, infatti, diversi gestori avrebbero segnalato la presenza di gruppi di giovani che, entrando dalle spiagge libere, si introdurrebbero all'interno dei lidi privati creando disagi e danni.

Secondo le segnalazioni, i ragazzi dormirebbero tra le cabine, danneggerebbero lettini e altre attrezzature, consumerebbero cibo e bevande lasciando poi rifiuti e oggetti sparsi sull'arenile.

Nella notte appena trascorsa sarebbe stato inoltre sottratto il pattino di uno stabilimento balneare. L'imbarcazione è stata successivamente ritrovata a Celle Ligure, nella zona di ponente compresa tra il porticciolo e Pecorile.

Alla luce degli episodi segnalati, diversi concessionari starebbero valutando l'ipotesi di ricorrere a un servizio di vigilanza privata, come già avviene in alcuni comuni limitrofi, per rafforzare la sicurezza degli stabilimenti durante le ore notturne.