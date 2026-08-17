Ferragosto al mare: grande successo per gli appuntamenti di Albenga, ma la festa continua

Grande successo per tutti gli appuntamenti di “Ferragosto al mare” ad Albenga, che nei giorni clou dell’estate hanno richiamato un pubblico numeroso, confermando la grande partecipazione alle iniziative organizzate sul territorio.

Il 14 agosto ad aprire il fine settimana è stato il concerto dei Piano B, che hanno proposto un repertorio interamente dedicato ai grandi successi della musica italiana degli anni ’80 e ’90, regalando al pubblico una serata all’insegna della musica e dei ricordi.

La serata clou è stata quella del 15 agosto, con oltre 2.000 persone che hanno partecipato a “Voglio Tornare negli Anni ’90”, il grande live show del gruppo musicale Jam Session. Una vera e propria macchina del tempo che ha trasportato il pubblico nell’atmosfera degli anni ’90 attraverso musica, animazione e uno spettacolo a 360 gradi, con coriandoli, stelle filanti, bolle, geyser scenografici, Snow Show, gadget esclusivi e tanto coinvolgimento.

Il 16 agosto è stata poi la volta dei Libero Arbitrio, che hanno fatto cantare e ballare il pubblico con un grande tributo alla Disco Music degli anni ’70, ’80 e ’90.

Ma l’estate ingauna non si ferma qui. Gli appuntamenti proseguono con un calendario ricco di musica, cultura, spettacolo, tradizione e solidarietà.

Questa sera, lunedì 17 agosto, appuntamento con il Cinema all’Aperto a Vadino.

Domani, martedì 18 agosto, spazio al Karaoke Itinerante & Food di Giacomo Aicardi, il format che sta facendo cantare tutta la Liguria e che coinvolge persone di tutte le età. Una serata all’insegna della musica, dell’animazione e del buon cibo, con uno spettacolo coinvolgente e interattivo nel quale il pubblico diventa il vero protagonista, con la possibilità di salire sul palco e cantare la propria canzone preferita.

Sempre domani, alle 20.00, nella suggestiva cornice di Regione Terraconiglio, nella zona della Rassegna del Pigato, sarà inoltre protagonista la solidarietà con “Sagralea per la Bianca”. La serata propone un menù con piatti tipici della cucina ligure, preparati secondo la tradizione, accompagnati dall’intrattenimento musicale del Duo Eli&Anto. Il ricavato sarà devoluto alla Croce Bianca di Albenga.

Mercoledì 19 agosto sarà una giornata particolarmente ricca di appuntamenti.

Alle 18.30, ai Bagni Italia, torna l’Aperitivo con l’autore, con Orso Tosco, autore del libro La malinconia del tartufo.

Alle 20.45, in piazza Europa, appuntamento con il live show Amarcord al Bar Europa, per una serata di musica e divertimento.

Alle 21.00, in piazza Fabrizio De André, sarà invece protagonista il Concerto dell’Orchestra di Laura Fiori.

Sempre alle 21.00, nel Chiostro Ester Siccardi, spazio alla cultura, alla musica e alla straordinaria ricchezza della lingua italiana con Gino Rapa e la musica di Pino Caratozzolo. Un vero e proprio percorso, in forma completamente rinnovata, attraverso i libri dell’autore albenganese, tra ironia, fantasia, curiosità linguistiche e sensibilità narrativa.

Il 20 agosto, al Chiostro Ester Siccardi, sarà presentato il libro “26 ore di buio” di Giancarlo Canepa.

Dal 21 al 23 agosto torna invece la Sagra di Bastia, con cibo e musica a partire dalle 19.00 in piazza della Chiesa, per tre serate dedicate alla convivialità e alle tradizioni del territorio.

Nelle stesse giornate, dal 21 al 23 agosto, il centro storico ospiterà, nella suggestiva piazza dei Leoni, “Concertando tra i Leoni”. Un appuntamento che, anno dopo anno, unisce la qualità della proposta musicale alla straordinaria bellezza del patrimonio storico e artistico ingauno, creando un’atmosfera unica tra piazze, torri, palazzi e scorci medievali.

Tutti gli appuntamenti di “Concertando tra i Leoni” avranno inizio alle 21.15. L’ingresso sarà a offerta libera, con posti limitati.

“I numeri e l’entusiasmo del pubblico ci restituiscono un bilancio estremamente positivo per questi primi giorni di Ferragosto – commentano dall’Amministrazione comunale –. Il successo di “Voglio Tornare negli Anni ’90”, con oltre 2.000 partecipanti, insieme alla grande partecipazione alle altre serate, conferma quanto Albenga sia capace di proporre un’offerta estiva varia e di qualità. Ma non ci fermiamo: nei prossimi giorni ci aspettano ancora musica, spettacoli, cultura, tradizioni e iniziative di solidarietà. Un calendario pensato per offrire occasioni di incontro e divertimento a cittadini, famiglie e turisti e per vivere Albenga a 360 gradi anche nella seconda parte di agosto”.



