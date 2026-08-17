Ondata di caldo agli sgoccioli nel Savonese: nel weekend arrivano i temporali

Il Ponente ligure si prepara a salutare la lunga ondata di calore che ha caratterizzato l'estate fin dalla fine di luglio. Dopo i temporali di ieri, che hanno portato un primo assaggio di refrigerio, la provincia di Savona vivrà ancora alcuni giorni di caldo intenso prima della svolta attesa nel fine settimana.

Secondo le previsioni Datameteo.it, nella giornata odierna di lunedì 17 agosto il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso al mattino, ma nel pomeriggio non si escludono rovesci e temporali sul Ponente ligure e sull'entroterra appenninico savonese, favoriti anche dallo scontro tra le correnti in quota e il vento di marino. Le temperature restano superiori alla media stagionale, con massime comprese tra 32 e 34°C e minime che non scendono sotto i 18-22°C, complice anche l'afa.

Domani e mercoledì il tempo si manterrà per lo più stabile, con cielo sereno e qualche velatura, ma già dalla serata di mercoledì le prime nubi basse cominceranno ad affacciarsi sul territorio savonese, segnale dell'imminente cambiamento. Sul fronte dei venti, oggi si prevedono raffiche legate ai fenomeni temporaleschi, mentre nei giorni successivi la ventilazione sarà debole o assente.

La svolta decisiva è attesa per giovedì, quando il primo vero fronte perturbato spazzerà via la canicola estiva. Il Savonese, come il resto della Liguria, sarà interessato da condizioni di maltempo diffuso, anche se i fenomeni più intensi dovrebbero concentrarsi sulle aree settentrionali della regione.

Da quel momento si aprirà una fase di instabilità che dovrebbe protrarsi almeno fino a lunedì, con un calo deciso delle temperature a partire da venerdì. Per conoscere l'intensità e la distribuzione precisa dei fenomeni sulla provincia occorrerà attendere i prossimi aggiornamenti, ma il quadro generale è chiaro: l'estate 2026 archivia la sua fase più calda e lascia spazio, almeno temporaneamente, a un weekend più instabile e fresco.

Previsioni stagionali

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Savona

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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