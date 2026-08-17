Emergenza idrica a Sassello, corsa contro il tempo per la riparazione del guasto. Il Sindaco: "Stiamo facendo il possibile"

"Stiamo cercando di risolvere questa emergenza idrica. La pompa danneggiata dovrebbe essere sostituita entro domani".

Queste le parole del Sindaco Gian Marco Scasso che sta cercando di far fronte con l'amministrazione comunale, gli operai e l'ufficio tecnico al grave problema idrico che si sta verificando nelle frazioni di Alberola, La Carta, Palo. Pratovallarino e Chiappuzzo.

Dopo la rottura di una pompa in località Cagnoni e il conseguente intervento straordinario di approvvigionamento dei serbatoi comunali dei vigili del fuoco con le autobotti, il primo cittadini a Ferragosto aveva firmato un'ordinanza che vieta l'utilizzo dell'acqua a scopo potabile e alimentare.

L'acqua erogata dalla rete idrica comunale nelle zone indicate non deve essere usata per uso potabile e da bere; per la preparazione di alimenti, bevande o lavaggio di cibi/alimenti; per l'igiene orale e personale (laddove vi sia il rischio di ingestione accidentale).

L'acqua immessa straordinariamente nei serbatoi dai vigili del fuoco è idonea agli usi consentiti ma, a tutela della salute pubblica, deve essere sottoposta a preventive ed esaustive analisi di certificazione di potabilità da parte degli organi sanitari competenti (ASL / ARPA). Il divieto resterà in vigore fino alla revoca, che verrà comunicata non appena giungeranno gli esiti favorevoli delle analisi sanitarie.

"La pompa rotta gestisce la parte di Alberola e carica acqua in due vasche e oltre a questo problema abbiamo delle fonti che stanno via via esaurendosi. Per di più la presenze delle persone nelle ultime settimane è quintuplicata. E' un disastro" continua il Sindaco. L'acqua in questo momento viene presa dalla vasca della località Costa e portata sia a Palo che ad Alberola.

"Abbiamo una ditta che sta portando l'acqua e vigili del fuoco che effettuano trasporti tutto il giorno - puntualizza il primo cittadino che ha spiegato che i problemi in località Bricco Cabana sono i più pressanti.

"Ho avuto un incontro con l'assessore Ripamonti chiedendo certezze e stiamo cercando di capire come muoverci perché abbiamo tubazioni che hanno più di sessant'anni - continua Scasso che ha ricordato che sarà fondamentale la creazione di una squadra di protezione civile sul territorio - Ne dobbiamo creare una e anche grazie ad una convenzione con Albisola Superiore possiamo pensare di realizzare un nostro gruppo. Sono strutture da mettere in moto per la popolazione".

Nelle ultime ore non sono mancate le polemiche sulla comunicazione delle disposizioni messe in atto. E per la fuori uscita di acqua marrone dai rubinetti.

"Non siamo mai stati fermi, eravamo tutti operativi a Ferragosto e ieri. Stiamo facendo tutto il possibile" conclude.