Savona, tende e accampamenti sulle spiagge libere, sgomberate le tendopoli

Sabato, in un intervento congiunto con la Polizia di Stato, sono state rimosse 25 tende, mentre altre 19 sono state fatte smontare nella giornata di ieri. Un’attività che ha interessato l’intero litorale cittadino, dalla spiaggia sotto piazza Eroe dei due Mondi fino agli arenili di via Nizza.

I controlli sono partiti già alle prime ore del mattino, quando le spiagge libere si sono presentate occupate da tende, teli e accampamenti improvvisati, con tanto di scorte di cibo e bevande. Diverse persone avevano infatti scelto di trascorrere la notte direttamente sulla sabbia, trasformando gli arenili in veri e propri campeggi di fortuna.

In particolare, una pattuglia della Polizia locale è intervenuta nella zona dello Scaletto alle Fornaci, invitando le persone presenti a smontare le strutture e a lasciare le postazioni allestite durante la notte. Complessivamente sono stati circa 50 gli interventi effettuati dalla Polizia locale sull’arenile nel corso del fine settimana.

L’attività di controllo ha riguardato tutte le spiagge libere del litorale savonese, in un fine settimana caratterizzato da un afflusso particolarmente intenso. L’ampiezza della costa e la presenza di numerosi gruppi hanno reso difficile garantire un presidio continuo su ogni tratto di arenile, rendendo necessario concentrare gli interventi sulle situazioni segnalate o maggiormente evidenti.

Il tema del controllo delle spiagge libere, del resto, era già stato affrontato nei giorni scorsi anche in Prefettura,. In quella sede era stata ribadita la necessità di una collaborazione e di un coordinamento tra Polizia locale, Forze dell’ordine e Capitaneria di Porto, proprio per assicurare un'azione più efficace lungo il litorale.