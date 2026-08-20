Meteo in peggioramento, venerdì 21 agosto, l'allerta diventa arancione nel levante savonese

Peggiora del meteo e l'allerta diventa arancione nel savonese da Spotorno a Varazze, con possibili temporali previsti nel pomeriggio.

Arpal ha infatti emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica. Nel Ponente savonese e in Val Bormida (zona A e D) l'allerta gialla scatta dalle 15 di oggi, giovedì 20 agosto, alle 15 di domani, venerdì 21 agosto. In zona B, centro-levante savonese e nelle zone C ed E (entroterra e levante genovese e spezzino) sarà gialla dalle 14 di oggi alle 3 di domani e passerà ad arancione fino alle 15 per poi ritornare gialla fino alle 17.



Sulla Liguria permangono condizioni di forte instabilità. Questa mattina un temporale molto intenso ha interessato il Tigullio, con 103 mm/h registrati dal pluviometro di Chiavari: celle poco estese ma particolarmente violente, nate sul mare e spostatesi verso l'entroterra, con allagamenti localizzati.

La situazione resta questa per tutta la giornata di oggi, con precipitazioni anche molto forti ma di durata relativamente breve e la possibilità di trombe marine lungo la costa.

Tra stanotte e la tarda mattinata di domani è atteso un nuovo passaggio perturbato, più organizzato e in grado di interessare l'intera regione: precipitazioni molto intense e più persistenti soprattutto sul centro-levante e sull'alta Toscana, improvvise raffiche di vento oltre gli 80 km/h, mare molto mosso e grandinate di piccole e medie dimensioni.

