Alassio, rapina sulla spiaggia di Sant’Anna: due uomini arrestati dai Carabinieri

Mattinata movimentata quella di domenica 17 agosto ad Alassio, dove i Carabinieri della Compagnia, hanno arrestato due cittadini marocchini di 29 e 32 anni, residenti a Saluzzo, responsabili di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e lesioni personali.

L’episodio si è verificato sulla spiaggia libera di Sant’Anna, altezza via Brennero, dove i due uomini insieme ad un terzo complice poi datosi alla fuga, hanno aggredito due ventenni di origini egiziana per futili motivi. Dopo un alterco verbale, i due malfattori sono passati alle vie di fatto: minacciando le vittime con una bottiglia di vetro e colpendole con calci e pugni, impossessandosi infine di una collanina d’oro, un orologio ed un cappellino.

Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Alassio di pattuglia nella zona, sulle richieste di aiuto dei due giovani, sono prontamente intervenuti, riuscendo a bloccare i due aggressori che hanno reagito con calci e pugni. Nel corso delle operazioni uno degli arrestati infatti ha continuato a dimenarsi causando contusioni ed escoriazioni ad un militare, lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Parte della refurtiva è stata recuperata e posta sotto sequestro, mentre i due arrestati sono stati portati in caserma per le formalità di rito al termine delle quali, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria di Savona sono stati portati alla Casa Circondariale di Genova Marassi.

L’operazione dimostra ancora una volta l’efficacia e l’impegno profuso dall’Arma dei Carabinieri sul territorio: grazie alla professionalità, alla prontezza operativa ed al coraggio dei militari operanti è stato possibile assicurare alla giustizia due pericolosi soggetti nei cui confronti verrà proposta anche l’irrogazione di un Foglio di via obbligatorio per evitare che possano far ritorno ad Alassio garantendo la sicurezza dei cittadini e dei turisti che in questo periodo affollano il comune rivierasco.

I Carabinieri evidenziano che il procedimento è nella fase preliminare, tutti i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria