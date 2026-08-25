Finalborgo e Verezzi ciak per McDonald's: in onda lo spot con la sanremese Ilaria Salerno

Gonne a ruota, foulard, occhiali da sole anni Sessanta e poi lei, la sempre iconica - pur se rivisitata per essere sempre al passo coi tempi - Fiat 500. Insomma, tutti gli elementi per riportare alla mente quelle che oggi chiameremmo, con slang moderno, "le vibes" dell'iconica e italica "Dolce Vita".

Non poteva che essere così un territorio altrettanto iconico, come il Finalese, ad essere il palcoscenico a cielo aperto per qualche giorno, nel mese di luglio, non di una produzione qualsiasi ma delle riprese per il prossimo spot, in onda da questi giorni, della nuova campagna pubblicitaria firmata McDonald's Italia.

Finalborgo e Verezzi, in particolare, sono state scelte come set di un unico progetto firmato dal colosso del fast food, che ha scelto un'altra bellezza locale tra gli attori principali. A interpretare la protagonista dello spot è la sanremese Ilaria Salerno, già Miss Liguria e volto noto sui social, dove conta oggi un seguito di diverse centinaia di migliaia di follower. Un percorso che negli ultimi anni l'ha vista affiancare all'attività di modella e presentatrice anche collaborazioni come testimonial per realtà del territorio ligure, fino alla scelta, stavolta su scala nazionale, come immagine della nuova campagna McDonald's.

"È stato davvero incredibile essere sul set di McDonald’s Italia - dice Ilaria -, siamo stati catapultati proprio negli anni 60 con abiti di quegli anni. Abbiamo girato tutto il giorno, è stata per me una grande soddisfazione. Non vedo l’ora di vederlo in tv".

Le riprese restano ora agli atti come uno dei tasselli di un fenomeno più ampio e consolidato: quello di un Finalese sempre più abituato a prestare i propri scorci al racconto pubblicitario nazionale.