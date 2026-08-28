Finale, scontro moto-auto sull'Aurelia: 55enne in codice giallo al Santa Corona

Si verifica uno tamponamento tra una moto e un'auto sull'Aurelia a Finale e scatta l'intervento dei soccorsi.

Sul posto poco prima delle 19.30 sono intervenute l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Bianca finalese.

Un uomo, 55 anni, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La polizia stradale si è occupata di rilevare il sinistro e regolare il traffico.

Ad Albenga invece poco dopo le 19.00 si sono scontrate uno scooter e una bicicletta ad Albenga sulla Sp3 "Ceriale-Cisano".

A soccorrere la persona che ha riportato lievi ferite un'ambulanza della Croce Bianca e l'automedica del 118. E' stata trasportata al nosocomio pietrese.