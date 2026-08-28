"Sono solo e non ho nulla da mangiare": i Carabinieri vanno a casa sua e gli fanno la spesa

"Sono solo in casa e non ho nulla da mangiare". Questa la richiesta d'aiuto ricevuta dalla Centrale Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Cairo Montenotte, nella serata del 26 agosto; dall'altra capo del telefono un 59enne valbormidese con problemi di deambulazione.

Immediato l’invio di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile presso l’abitazione del richiedente, collocata in una zona isolata e lontana dai centri urbani.

Giunti sul posto, i militari si sono trovati di fronte a una situazione di profonda fragilità sociale. Ad attenderli un 59enne, solo in casa e con evidenti problemi di deambulazione, che ha loro mostrato il frigorifero e la dispensa vuoti, spiegando che, a causa dei propri problemi di salute, era stato impossibilitato a raggiungere il più vicino centro abitato per potersi procurare del cibo.

A quel punto i carabinieri hanno fatto una scelta dettata dal cuore e dal buon senso: sono andati in un negozio del paese più vicino e hanno acquistato generi alimentari di prima necessità, offrendoli al cittadino, per poi segnalare la situazione di necessità ai Servizi Sociali del Comune competente.

Quanto accaduto dimostra ancora una volta la profonda umanità dei militari dell’Arma che, con gesti semplici, ma dettati dal buon senso e dalla dedizione verso i cittadini, testimonia ancora una volta il senso di vicinanza e l’affetto che lega i Carabinieri alla popolazione.