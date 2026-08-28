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Sanità | 28 agosto 2026, 09:47

Sospetta infezione da meningococco, deceduto il paziente ricoverato al San Martino

Era stato ricoverato ieri dopo un arresto cardiaco e una conseguente insufficienza respiratoria. Avviato il contact tracing per individuare i contatti stretti e sottoporli alla profilassi

Sospetta infezione da meningococco, deceduto il paziente ricoverato al San Martino

È morto all’ospedale Policlinico San Martino il paziente ricoverato nella giornata di ieri per una sospetta infezione invasiva da meningococco. Secondo quanto riferito dal nosocomio, la presentazione clinica non era riconducibile al quadro tipico della meningite.

Il decesso è avvenuto a causa delle complicazioni legate all’arresto cardiaco che aveva determinato il ricovero e alla conseguente insufficienza respiratoria.

Nel frattempo, alle indagini epidemiologiche già avviate si sono aggiunte le procedure di contact tracing. Sono state quindi attivate le misure necessarie per individuare i contatti stretti del paziente e procedere con la somministrazione della profilassi.

Redazione

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