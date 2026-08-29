Il mare non trattiene: partire, tornare e imparare a lasciar andare

Il mare comincia nell’aria che cambia, nell’odore del sale che si mescola a quello della costa, nel vento che diventa più insistente e sembra conoscere già la direzione. A volte lo si avverte da lontano, dietro una curva o oltre l’ultima fila di case. Non si vede ancora, eppure è già lì. Come certi viaggi, che iniziano molto prima della partenza: quando qualcosa dentro di noi si sposta, anche se il corpo è ancora fermo.

Una distesa aperta, mobile, apparentemente senza confini. Il mare non offre troppi punti di riferimento. Non traccia sentieri, non lascia impronte e non promette che la rotta scelta sarà quella giusta. Forse è per questo che assomiglia così tanto al viaggio. Entrambi ci chiedono di procedere senza farci troppe domande. Sulla riva torniamo un po’ tutti bambini. Ci basta guardare un’onda che si rompe sullo scoglio per ritrovare lo stupore. Togliamo le scarpe, camminiamo sul bagnasciuga, raccogliamo conchiglie come fossero tesori. Per qualche istante dimentichiamo l’età, le responsabilità e il posto che occupiamo nel mondo. Il mare ci restituisce quella parte di noi più autentica : quella che guarda l’orizzonte e si domanda, ancora, che cosa ci sara’ dall’altra parte? Anche quando non abbiamo una valigia, un biglietto in tasca o una nave da prendere, basta sedersi sullo scalo in un porticciolo per perdersi con gli occhi nell’infinito.

Per secoli gli esseri umani hanno affidato a quella domanda la propria inquietudine. Hanno costruito imbarcazioni, osservato le stelle, imparato a leggere il vento. Sono partiti senza sapere se sarebbero tornati, spinti dalla necessità, dalla curiosità o semplicemente dall’incapacità di restare. Il mare era paura e promessa, separazione e possibilità. Una porta senza cardini, soprattutto per noi “Italici”, un popolo di naviganti nella storia. Anche oggi prepariamo mappe, controlliamo distanze e cerchiamo di mettere ordine nell’ignoto. Ma arriva sempre un momento in cui bisogna sciogliere gli ormeggi giusti. È allora che comprendiamo una verità semplice: non possiamo portarci dietro ogni cosa.

Su una barca il peso conta. Ogni oggetto occupa spazio, modifica l’equilibrio. Anche nella vita accade lo stesso. Accumuliamo ricordi, abitudini, paure e versioni di noi che non ci appartengono più. Le trasciniamo come valigie senza ruote, convinti che abbandonarle significhi perdere una parte della nostra identità. Il mare, invece, ci insegna proprio la leggerezza senza mai nominarla. Prende ciò che gli affidiamo e lo trasforma. Consuma gli spigoli delle pietre per renderli innocui. Cancella sulla sabbia le tracce del giorno precedente. L’onda arriva, si spezza e ritorna indietro. Non si aggrappa alla riva. Non considera una sconfitta il proprio ritirarsi. Sembra sapere che per tornare bisogna prima allontanarsi. Anche il viaggiatore può rientrare nella stessa casa, attraversare la stessa porta e appoggiare la valigia nello stesso angolo, ma non è più la persona che era partita. Ha lasciato qualcosa lungo il percorso e ha portato con sé piccoli dettagli: una voce ascoltata in un mercato, il profilo di una montagna all’alba, gli occhi di un bambino per strada, una lingua imparata male.

Il viaggio non ci trasforma perché ci conduce lontano. Ci trasforma perché, lontano dalle etichette e dai giudizi, finalmente siamo più veri. Nessuno conosce il nostro lavoro e la nostra storia personale. Per qualche giorno possiamo smettere di misurare o di essere misurati. Il mare produce lo stesso effetto. Davanti alla sua immensità, le cose con cui giudichiamo la vita perdono improvvisamente importanza: il successo, le aspettative, le relazioni. Non è il mare a risolvere i nostri problemi. Siamo noi che, per qualche istante, riusciamo finalmente a vederli nella loro vera proporzione. Eppure il mare non è soltanto libertà. È anche distanza. È ciò che divide le persone e ciò che, qualche volta, le porta l’una verso l’altra. Custodisce attese sulle banchine, promesse pronunciate davanti ad una nave in partenza. Ci ricorda che viaggiare significa anche accettare una perdita: lasciare un luogo, rinunciare a una certezza, salutare la persona che eravamo prima di partire.

Perché l’orizzonte è insieme un invito e un confine. Ci sono giorni in cui abbiamo bisogno di attraversare oceani. Altri in cui è sufficiente sederci su una spiaggia fuori stagione, quando gli ombrelloni sono chiusi e il vento non gonfia nessuna vela. È in quei momenti che l'orizzonte diventa protagonista. Ci dice che possiamo cambiare forma senza perderci. Che tornare indietro non significa necessariamente fallire. Che esistono tempeste che bisogna attraversare e porti nei quali non siamo obbligati a restare.

Il mare non trattiene nessuno. Lascia partire le barche, accoglie i fiumi e restituisce alla riva soltanto ciò che le correnti decidono di salvare. Forse dovremmo imparare da lui: lasciare andare senza cancellare e amare senza trasformare il legame in un’ancora.