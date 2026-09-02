Carcare, un’area fitness a due passi dal liceo "Calasanzio": il Comune si candida ai fondi regionali

Un nuovo spazio dove allenarsi all’aperto, gratuitamente e a pochi passi dalle scuole. È questa l’idea alla base di “Carcare Attiva: Open Sport 2026”, il progetto approvato dalla Giunta comunale per creare una piccola area fitness in prossimità del polo scolastico-sportivo di via del Collegio.

L’area individuata misura circa 460 metri quadrati e si trova a circa 140 metri dal liceo “Calasanzio”. Una posizione scelta non a caso: il plesso scolastico è frequentato da oltre 500 studenti e non dispone di una propria palestra. Il nuovo spazio potrebbe quindi offrire una possibilità in più per praticare attività fisica, ma sarà aperto a tutti.

L’obiettivo del Comune è infatti creare un luogo utilizzabile non soltanto dai ragazzi, ma anche dagli adulti, dagli anziani, dagli sportivi e dalle persone con disabilità.

Nel nuovo spazio sono previsti cinque attrezzi per il fitness all’aperto, dedicati a diversi tipi di esercizio: dal movimento cardiovascolare al rafforzamento delle gambe, degli addominali, delle braccia e del tronco.

L’area sarà dotata anche di una pavimentazione antishock sotto gli attrezzi, pensata per rendere più sicuro l'utilizzo delle strutture.

Il progetto punta inoltre sull’accessibilità: secondo il Comune, lo spazio sarà facilmente raggiungibile e privo di barriere architettoniche, così da poter essere utilizzato anche da persone con difficoltà motorie.

L’intervento ha un costo complessivo di 20mila euro. Il Comune intende partecipare al bando regionale “Open Sport Liguria”, attraverso il quale la Regione sostiene la realizzazione di spazi dedicati alla pratica sportiva all’aperto.

Per il momento, quindi, non si tratta ancora di un cantiere pronto a partire: la realizzazione è legata all’ottenimento del finanziamento.

Se il contributo sarà concesso, i lavori sono programmati per marzo 2027. Il cronoprogramma prevede l’allestimento dell’area nei primi giorni del mese, la posa delle attrezzature nelle settimane successive e la conclusione entro metà mese.

L’idea dell’amministrazione è quella di aggiungere un nuovo punto dedicato allo sport in una zona già vicina a diverse strutture sportive. Uno spazio semplice, all’aperto e gratuito, che possa essere utilizzato quotidianamente dai carcaresi e dagli studenti.