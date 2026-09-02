Savona, un'altra edicola che chiude: saluta il chiosco di Piazza Sisto

Savona perde un'altra edicola storica. Da ieri infatti ha chiuso il chiosco all'angolo tra Corso Italia e Piazza Sisto IV.

Dall'aprile del 2022 era stata gestita dal trentenne Samuele Merello con i genitori che in passato avevano guidato un'edicola in via Verdi.

Una decisione che sarebbe stata presa a causa dell'aumento dei costi, la burocrazia e il calo delle vendite dei giornali.

Un'altra serranda abbassata quindi con tanta amarezza da parte dei savonesi, che per anni avevano trovato lì un punto di riferimento quotidiano, non solo per acquistare giornali e riviste, ma anche per scambiare due parole e mantenere un contatto umano.

Chiusure che sono aumentate sempre di più negli ultimi anni: nel 2023 ha salutato l'edicola di Piazza Saffi, nel 2024 quella di Corso Vittorio Veneto, nel 2025 in via Luigi Corsi, dal gennaio 2026 in via Collodi e per problemi di salute lo storico chiosco di Piazza Diaz gestito da Mauro Sguerso.